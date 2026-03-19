Cobolli è diventato Hulk: a Miami mostra con orgoglio la sua maglia per la Coppa Davis
Cobolli non puo dimenticare le emozioni di Bologna in Coppa Davis. L’esultanza in stile Hulk e diventata una maglietta da esibire a Miami. Flavio lo aveva fatto al termine di una partita pazzesca, in semifinale contro il belga Zizou Bergs, dopo la vittoria per 17-15 in un the-break infinito con sette match point annullati. Un gesto ispirato dal suo idolo Novak Djokovic, che per lui ha previsto un futuro in top 10. E il tennista romano si sta avvicinando al traguardo a passi da gigante. Dopo un grande inizio di stagione e al 14esimo posto nel ranking.
Cobolli: "Rispetto all'anno scorso sono più preparato"
Ora sta preparando il Masters 1000 a Miami e si sente in ottima forma: "Le sensazioni sono positive - ha detto a Sky Sport - mi piace questo torneo. Rispetto allo scorso anno sono piu preparato, mi sento meglio in campo. Ragionero match per match. Darderi mi dice sempre lavoro, lavoro, lavoro. Non ero un grande lavoratore prima, adesso lo sono. Con tanto lavoro e un grande team sono riuscito a stravolgere la situazione e guadagnare tutto in campo". Agli ottavi a Miami avrebbe potuto incontrare Musetti, ma il tennista carrarino si è ritirato per un affaticamento al braccio e quindi non ci sarà il derby azzurro. Due giorni fa si erano allenati insieme. Sta vivendo un momento d'oro Flavio, e si sta anche divertendo molto. A Indian Wells si è cimentato nel doppio misto e ha alzato il trofeo con Belinda Bencic.