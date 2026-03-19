L'ex numero uno al mondo spiazza tutti con il freddo giudizio su Sinner: "Se parliamo del gioco..."

Battendo in finale Daniil Medvedev, Jannik Sinner è riuscito a conquistare a Indian Wells la sua prima gioia stagionale. Per il numero due del mondo è arrivato il venticinquesimo titolo della sua carriera, il primo nel torneo della California dove non aveva ancora mai vinto. Il tutto senza perdere nemmeno un set ma c'è chi comunque ha sollevato qualche dubbio sulle sue prestazioni. Si tratta dell'ex numero uno del mondo Justine Henin, che a Eurosport ha dichiarato: "Jannik non mi ha particolarmente impressionato, e questo è ciò che mi preoccupa un po'. Vederlo vincere con relativa facilità, perché si può ancora analizzare una delle partite in cui, fortunatamente, era molto in difficoltà. C'è stata quella finale, ovviamente, abbiamo visto un giocatore arrivare e dargli del filo da torcere, ma rivedendo quella finale potremmo entrare un po' più nel dettaglio sulla natura di quella partita e su ciò che Medvedev ha mostrato, ma alla fine abbiamo avuto la sensazione che avesse ancora una marcia in più. In ogni caso, questa è la sensazione che ho avuto guardando quella finale: chiedermi quando avrebbe deciso di premere un po' di più sull'acceleratore".