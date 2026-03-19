La carica di Sinner: "Grandi speranze per Miami. Ecco il mio obiettivo"

Sinner, il Roland Garros e le speranze in vista di Miami

"Sono rimasto sorpreso in allenamento perché le condizioni sembrano più veloci di quanto mi aspettassi, ma penso che sia dovuto al caldo. Ogni anno è diverso, spero solo di giocare un ottimo tennis nelle prossime settimane", ha ribadito il campione azzurro, che non ha nascosto la voglia di lasciare il segno nei tornei sulla terra battuta. In particolare al Roland Garros. "Non si sa mai come andranno le cose nella stagione sulla terra battuta. È vero che ho acquisito fiducia su quella superficie l'anno scorso, ma voglio fare bene qui perché è l'ultimo torneo sul cemento e sarebbe importante offrire una grande prestazione" .