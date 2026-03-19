La carica di Sinner: "Grandi speranze per Miami. Ecco il mio obiettivo"
Dopo il successo nel torneo di Indian Wells, Jannik Sinner cerca conferme a Miami. Il tennista azzurro cercherà di portare a casa il Sunshine Double, vincendo i primi due Masters 1000 dell'anno. Un'impresa riuscita fino ad oggi solo a Federer, Agassi, Rios, Sampras, Chung e Courier. "Ho grandi speranze in vista di questo torneo", ha ribadito il numero due al mondo in conferenza stampa.
Sinner, l'obiettivo a Miami
"Significa molto per me tornare a competere a Miami dopo non averlo fatto lo scorso anno" , ha dichiarato Sinner, riferendosi alla sospensione subita lo scorso anno per il caso Clostebol, che gli impedì di partecipare al Master 1000 statunitense. "Sono molto felice di partecipare a un torneo così importante. Ho grandi speranze e voglio dimostrare a me stesso di poter arrivare lontano anche qui", ha ribadito il tennista altoatesino. Sinner punta a confermarsi, conscio delle differenze che lo attenderanno rispetto ad Indian Wells. "Le condizioni di gioco qui sono molto diverse da quelle di Indian Wells. La palla rimbalza molto meno e viaggia leggermente più veloce".
Sinner, il Roland Garros e le speranze in vista di Miami
"Sono rimasto sorpreso in allenamento perché le condizioni sembrano più veloci di quanto mi aspettassi, ma penso che sia dovuto al caldo. Ogni anno è diverso, spero solo di giocare un ottimo tennis nelle prossime settimane", ha ribadito il campione azzurro, che non ha nascosto la voglia di lasciare il segno nei tornei sulla terra battuta. In particolare al Roland Garros. "Non si sa mai come andranno le cose nella stagione sulla terra battuta. È vero che ho acquisito fiducia su quella superficie l'anno scorso, ma voglio fare bene qui perché è l'ultimo torneo sul cemento e sarebbe importante offrire una grande prestazione" .
Dopo il successo nel torneo di Indian Wells, Jannik Sinner cerca conferme a Miami. Il tennista azzurro cercherà di portare a casa il Sunshine Double, vincendo i primi due Masters 1000 dell'anno. Un'impresa riuscita fino ad oggi solo a Federer, Agassi, Rios, Sampras, Chung e Courier. "Ho grandi speranze in vista di questo torneo", ha ribadito il numero due al mondo in conferenza stampa.
Sinner, l'obiettivo a Miami
"Significa molto per me tornare a competere a Miami dopo non averlo fatto lo scorso anno" , ha dichiarato Sinner, riferendosi alla sospensione subita lo scorso anno per il caso Clostebol, che gli impedì di partecipare al Master 1000 statunitense. "Sono molto felice di partecipare a un torneo così importante. Ho grandi speranze e voglio dimostrare a me stesso di poter arrivare lontano anche qui", ha ribadito il tennista altoatesino. Sinner punta a confermarsi, conscio delle differenze che lo attenderanno rispetto ad Indian Wells. "Le condizioni di gioco qui sono molto diverse da quelle di Indian Wells. La palla rimbalza molto meno e viaggia leggermente più veloce".