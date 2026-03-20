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Opelka svela i retroscena dell’amicizia con Sinner: "Da quando aveva 16 anni..."

Il gigante statunitense, vittorioso nel primo turno del Miami Open, parla di Jannik e Alcaraz senza filtri
1 min
TagsOpelkasinnerAlcaraz

Il debutto al Miami Open per Reilly Opelka è stato positivo. In rimonta ha battuto il portoghese Borges, eliminato con il punteggio di due set a uno. Il colosso statunitense (è alto 2,11 metri) ha perso il primo set 7-6 e poi ha vinto i due successivi 6-2, 7-6, aggiudicandosi il passaggio del turno. Dopo la vittoria è stato accolto negli studi di Tennis Channel dove ha parlato sia di Sinner sia di Alcaraz.

Opelka parla di Sinner e Alcaraz

"Jannik è un mito, è una persona fantastica. Jannik e Alcaraz sono tra i più gentili in circolazione. Sinner è sempre stato così, non è cambiato per niente. Lo conosco da quando aveva 16 anni ed è una persona dolcissima, ha sempre tempo per tutti. È diventato il miglior giocatore del pianeta e non è cambiato nulla. Scherzo sempre con Sinner e Alcaraz, soprattutto con Carlos, dicendo che se colpissi la palla come loro, sorriderei tutto il tempo", ha raccontato Opelka, che nel prossimo turno del Miami Open sfiderà Draper.

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