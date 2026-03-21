Alcaraz impressionato da Fonseca: "L'ho battuto, ma questo ragazzo..."
Una vittoria convincente al termine di una partita bellissima che certifica l'approdo di Joao Fonseca tra i grandi del tennis mondiale. Dopo aver perso a Indian Wells con un doppio tie break contro Sinner, il giovane talento brasiliano si arrende anche a Carlos Alcaraz ma lo fa al termine di una partita giocata molto bene e a mille all'ora. Al numero uno al mondo basta un doppio 6-4 con un break a set per avere la meglio di Fonseca a Miami ma il risultato non rende giustizia ad un giocatore, il brasiliano, che ha più volte messo in difficoltà il fenomeno spagnolo.
L'elogio di Alcaraz a Fonseca
Le parole che Alcaraz ha riservato a Fonseca dopo la partita dicono molto del rispetto che il murciano prova nei confronti dell'astro nascente del tennis mondiale: "Mi ricorda molto me stesso quando avevo la sua età e cercavo di farmi strada - ha detto in conferenza stampa -. A volte sbaglia delle palle molto facili perché non sceglie il tiro giusto da fare o non mette la palla giusta in certe situazioni ma sono sicuro che correggerà questi errori".
Il ricordo di Alcaraz: "La prima volta che giocai contro Nadal..."
Alcaraz ha poi fatto un parallelo con Fonseca rievocando il suo primo incontro con Nadal: "Ricordo quando ho giocato contro Rafa la prima volta a Madrid. Quella partita mi aiutò moltissimo, anche se mi stracciò 6-1, 6-2 nel giorno del mio diciottesimo compleanno. Il team di Joao saprà come far migliorare il ragazzo perché lui ha tutto, ottimi colpi e un grande dritto. Ha enormi margini di miglioramento, sono sicuro che ci riuscirà. Giocare due tornei consecutivi contro il numero 1 e il numero 2 del mondo sarà di grande aiuto per lui".
Alcaraz: "So quanto è difficile giocare contro Fonseca"
Lo spagnolo ha poi analizzato la sua partita: "So quanto sia bravo Joao. Per questo ero così concentrato su ogni punto, su ogni colpo, cercando di trovare il punto vincente in ogni momento. Il mio avversario ha avuto molte occasioni per strapparmi il servizio, per rimanere in partita, per mantenere il set in parità. Quindi sono contento di essere rimasto calmo e con il giusto atteggiamento in quei momenti. Nella maggior parte dei game ho servito abbastanza bene, il che è stato un grande vantaggio per me oggi. Ma nel complesso, è stato un ottimo inizio di torneo. Sapete, con altri giocatori mi basta rispondere bene per entrare subito nel punto ma con Fonseca è stata tutta un'altra storia. Dà l'impressione di poter fare un vincente da qualsiasi posizione", ha detto.
Alcaraz impressionato dai tifosi brasiliani
L'ultima battuta Alcaraz l'ha dedicata al pubblico brasiliano che in ogni match spinge Fonseca: "Se mi ha infastidio avere il tifo contro? No, non erano contro di me ma semplicemente dalla parte di Joao. Mi sono goduto appieno l'atmosfera, soprattutto considerando che si trattava solo del secondo turno di un Masters...", ha concluso un divertito Alcaraz.
Una vittoria convincente al termine di una partita bellissima che certifica l'approdo di Joao Fonseca tra i grandi del tennis mondiale. Dopo aver perso a Indian Wells con un doppio tie break contro Sinner, il giovane talento brasiliano si arrende anche a Carlos Alcaraz ma lo fa al termine di una partita giocata molto bene e a mille all'ora. Al numero uno al mondo basta un doppio 6-4 con un break a set per avere la meglio di Fonseca a Miami ma il risultato non rende giustizia ad un giocatore, il brasiliano, che ha più volte messo in difficoltà il fenomeno spagnolo.
L'elogio di Alcaraz a Fonseca
Le parole che Alcaraz ha riservato a Fonseca dopo la partita dicono molto del rispetto che il murciano prova nei confronti dell'astro nascente del tennis mondiale: "Mi ricorda molto me stesso quando avevo la sua età e cercavo di farmi strada - ha detto in conferenza stampa -. A volte sbaglia delle palle molto facili perché non sceglie il tiro giusto da fare o non mette la palla giusta in certe situazioni ma sono sicuro che correggerà questi errori".
Il ricordo di Alcaraz: "La prima volta che giocai contro Nadal..."
Alcaraz ha poi fatto un parallelo con Fonseca rievocando il suo primo incontro con Nadal: "Ricordo quando ho giocato contro Rafa la prima volta a Madrid. Quella partita mi aiutò moltissimo, anche se mi stracciò 6-1, 6-2 nel giorno del mio diciottesimo compleanno. Il team di Joao saprà come far migliorare il ragazzo perché lui ha tutto, ottimi colpi e un grande dritto. Ha enormi margini di miglioramento, sono sicuro che ci riuscirà. Giocare due tornei consecutivi contro il numero 1 e il numero 2 del mondo sarà di grande aiuto per lui".