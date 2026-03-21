Alcaraz impressionato da Fonseca: "L'ho battuto, ma questo ragazzo..." 

L'elogio di Alcaraz a Fonseca

Le parole che Alcaraz ha riservato a Fonseca dopo la partita dicono molto del rispetto che il murciano prova nei confronti dell'astro nascente del tennis mondiale: "Mi ricorda molto me stesso quando avevo la sua età e cercavo di farmi strada - ha detto in conferenza stampa -. A volte sbaglia delle palle molto facili perché non sceglie il tiro giusto da fare o non mette la palla giusta in certe situazioni ma sono sicuro che correggerà questi errori".

Il ricordo di Alcaraz: "La prima volta che giocai contro Nadal..."

Alcaraz ha poi fatto un parallelo con Fonseca rievocando il suo primo incontro con Nadal: "Ricordo quando ho giocato contro Rafa la prima volta a Madrid. Quella partita mi aiutò moltissimo, anche se mi stracciò 6-1, 6-2 nel giorno del mio diciottesimo compleanno. Il team di Joao saprà come far migliorare il ragazzo perché lui ha tutto, ottimi colpi e un grande dritto. Ha enormi margini di miglioramento, sono sicuro che ci riuscirà. Giocare due tornei consecutivi contro il numero 1 e il numero 2 del mondo sarà di grande aiuto per lui".