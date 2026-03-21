Caos Fonseca, le parole su Sinner e Alcaraz dopo la sconfitta a Miami scatenano delle polemiche senza senso
Non si può più dire niente. Questo deve aver pensato Joao Fonseca andando su X stamattina. Ovviamente non pensiamo che questo sia accaduto per davvero ma sta di fatto che le parole usate dal talento brasiliano in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Alcaraz hanno fatto indispettire più di un tifoso di Sinner. E sinceramente non se ne capisce la ragione. Partiamo dai fatti, o meglio dalla dichiarazione di Fonseca che ha scatenato la polemica social: "Affrontare Jannik e Carlos in un periodo così breve mi ha fatto capire a che livello sono arrivato ed i diversi stili di gioco che hanno. Penso che Alcaraz abbia una gamma di colpi più ampia mentre Jannik è come un robot, colpisce semplicemente la palla forte e fa tutto alla perfezione. D’altra parte, Carlos può fare davvero tutto in campo: giocare in top spin, colpire molto forte, venire a rete. La sua capacità di movimento è spettacolare e capire il suo tennis è più difficile rispetto all'italiano".
Perchè i tifosi di Sinner si sono risentiti dopo le parole di Fonseca
Una dichiarazione apparentemente onesta e veritiera che, però, non è andata già ai tifosi più accaniti di Sinner che hanno dato una lettura sbagliata del messaggio lanciato da Fonseca stesso. Il brasiliano, infatti, non ha espesso una preferenza nei confronti dello spagnolo ma, semplicemente, ha voluto evidenziare le differenze profonde che esistono tra i due stili di gioco. Un aspetto che ormai riconoscono anche i sassi. Se Sinner sembra un robot che prefisce la spada al fioretto mentre Alcaraz dimostra di essere più completo non vuol dire che l'uno sia meglio dell'altro o viceversa. Ed è esattamente quello che voleva dire Fonseca.