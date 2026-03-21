Caos Fonseca, le parole su Sinner e Alcaraz dopo la sconfitta a Miami scatenano delle polemiche senza senso

Non si può più dire niente. Questo deve aver pensato Joao Fonseca andando su X stamattina. Ovviamente non pensiamo che questo sia accaduto per davvero ma sta di fatto che le parole usate dal talento brasiliano in conferenza stampa dopo la sconfitta contro Alcaraz hanno fatto indispettire più di un tifoso di Sinner. E sinceramente non se ne capisce la ragione. Partiamo dai fatti, o meglio dalla dichiarazione di Fonseca che ha scatenato la polemica social: "Affrontare Jannik e Carlos in un periodo così breve mi ha fatto capire a che livello sono arrivato ed i diversi stili di gioco che hanno. Penso che Alcaraz abbia una gamma di colpi più ampia mentre Jannik è come un robot, colpisce semplicemente la palla forte e fa tutto alla perfezione. D’altra parte, Carlos può fare davvero tutto in campo: giocare in top spin, colpire molto forte, venire a rete. La sua capacità di movimento è spettacolare e capire il suo tennis è più difficile rispetto all'italiano".