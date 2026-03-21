Sinner, terzo turno Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Tutto facile per Jannik Sinner all'esordio nel Masters 1000 di Miami . Reduce dal titolo conquistato a Indian Wells , il numero due del mondo si è imposto sul bosniaco Damir Dzumhur con il punteggio di 6-3 6-3 per approdare al terzo turno del torneo della Florida, dove attende il vincitore della sfida tra Tomas Machac e Corentin Moutet . Per Jannik è arrivata la settima vittoria di fila, ancora senza lasciare per strada nemmeno un set.

Sinner al terzo turno, quando si gioca

La partita tra Sinner e il vincitore della sfida tra Corentin Moutet e Tomas Machac, valida per il terzo turno del Miami Open, è in programma lunedì 23 marzo sull'Hard Rock Stadium con orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380