Ancora problemi con uno spettatore per Jannik Sinner, stavolta durante il match di secondo turno che lo vede impegnato contro Damir Dzumhur al Masters 1000 di Miami. Un evento simile si era già verificato durante gli ottavi di finale di Indian Wells nella sfida contro Joao Fonseca, quando l'azzurro aveva richiamato due spettatori in prima fila che parlavano disturbando il gioco durante il dodicesimo game del primo set.

Sinner, ancora problemi con uno spettatore Dalla California alla Florida, ci risiamo. Stavolta il numero due del mondo è stato preso di mira nel secondo set della sfida contro Dzumhur quando nel quinto game si è sentito un urlo dagli spalti che ha portato Sin​​​​​​​ner a dover richiamare l'arbitro. Il giudice di sedia Renaud Lichtenstein al cambio di campo ha così segnalato alla sicurezza di attenzionare "lo spetattore in maglia verde" su richiamo dello stesso Sinner. Anche Dzumhur si era lamentato sul 5-3 Sinner nel secondo set, quando qualcuno lo aveva disturbato tra prima e seconda palla. Al termine della partita, l'azzurro si è infine scusato a rete con il suo avversario a nome dello spettatore.

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