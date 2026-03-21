Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 21 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Ci risiamo, uno spettatore disturba Sinner e Dzumhur a Miami: il bel gesto di Jannik a rete con il bosniaco

Ci risiamo, uno spettatore disturba Sinner e Dzumhur a Miami: il bel gesto di Jannik a rete con il bosniaco

Come accaduto a Indian Wells nella sfida con Joao Fonseca, il numero due del mondo si è lamentato per qualche parola di troppo dagli spalti
1 min
Tagsjannik sinner

Ancora problemi con uno spettatore per Jannik Sinner, stavolta durante il match di secondo turno che lo vede impegnato contro Damir Dzumhur al Masters 1000 di Miami. Un evento simile si era già verificato durante gli ottavi di finale di Indian Wells nella sfida contro Joao Fonseca, quando l'azzurro aveva richiamato due spettatori in prima fila che parlavano disturbando il gioco durante il dodicesimo game del primo set. 

Sinner, ancora problemi con uno spettatore

Dalla California alla Florida, ci risiamo. Stavolta il numero due del mondo è stato preso di mira nel secondo set della sfida contro Dzumhur quando nel quinto game si è sentito un urlo dagli spalti che ha portato Sin​​​​​​​ner a dover richiamare l'arbitro. Il giudice di sedia Renaud Lichtenstein al cambio di campo ha così segnalato alla sicurezza di attenzionare "lo spetattore in maglia verde" su richiamo dello stesso Sinner. Anche Dzumhur si era lamentato sul 5-3 Sinner nel secondo set, quando qualcuno lo aveva disturbato tra prima e seconda palla. Al termine della partita, l'azzurro si è infine scusato a rete con il suo avversario a nome dello spettatore.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Caos Fonseca, le parole su Sinner e AlcarazBerrettini da urlo al Masters 1000 di Miami

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS