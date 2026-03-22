Dopo i carota boys, ecco le carota girls: Sinner non riesce a trattenere le risate

Il primo mattoncino per il Sunshine Double Sinner l'ha messo. La vittoria contro Dzumhur di ieri (sabato) ha lanciato Jannik all'assalto dell'accoppiata Indian Wells-Miami Open, una doppietta che finora è riuscita soltanto a sette tennisti, ultimo Federer nel 2017. Il numero due del mondo sa che è possibile, a maggior ragione se ad ogni match giocato aumenta la spinta e il calore del pubblico per lui. L'azzurro è davvero amato in tutto il mondo e, nell'ultima partita contro Dzumhur a Miami, ha scoperto di avere una nuova fan base.

Le carota girls di Sinner

Dai carota boys alle carota girls il passo è stato breve. È ormai risaputo che la carota sugli spalti identifica al meglio Sinner: arancione come i suoi capelli, allungata e snella come il suo fisico. È la rappresentazione perfetta utilizzata dai tifosi dell'altoatesino per scherzare e divertirsi sugli spalti durante le partite, inventando costumi, producendo striscioni e cartelloni con disegni ad hoc. Ma non solo: sono ormai famosi i carota boys, ragazzi fan di Sinner che ad ogni sua gara indossano un costume da carota e tifano così Jannik. Dall'altro giorno, però, è nata la fazione "rosa": un gruppo di alcune ragazze, durante l'esordio di Sinner al Miami Open contro Dzumhur, ha sfoggiato dei cerchietti a forma di carota da mettere in testa. Una trovata che ha fatto ridere anche in campo.

Le risate di Sinner

Sono già state ribattezzate le carota girls e, quando le telecamere le hanno inquadrate, sono finite sul maxischermo. Anche per Sinner, sorpreso dal vedere una così buffa e divertente realizzazione artistica, non ha trattenuto le risate nonostante fosse concentrato sulla partita. È stato un momento di svago e divertimento fugace, il tempo di una rapida risata prima di tuffarsi nuovamente nella partita con tutte le energie. Vinta poco dopo, ovviamente.