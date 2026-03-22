Paolini eliminata al Miami Open: Ostapenko vince in tre set

Si interrompe ai sedicesimi di finale la corsa di Jasmine Paolini al Miami Open, quarto WTA 1000 della stagione in corso, in scena sui campi in cemento dell’Hard Rock Stadium in Florida e con un montepremi complessivo di 9.411.725 dollari. La 30enne toscana, numero 7 del ranking WTA e tra le principali teste di serie del torneo, è stata sconfitta dalla lettone Jelena Ostapenko , numero 24 del mondo e 25esima forza del seeding, con il punteggio di 5-7 6-2 7-5 al termine di un match combattuto e ricco di colpi di scena.

Il racconto della partita

Dopo aver conquistato il primo set, Paolini ha subito un evidente calo di rendimento a partire dalla seconda frazione, permettendo alla sua avversaria di rientrare in partita. Il momento più difficile per l’azzurra si è verificato nel terzo set, quando Ostapenko è volata rapidamente sul 4-0, indirizzando in maniera decisiva l’incontro. Nonostante un tentativo di rimonta nel finale, Paolini non è riuscita a ribaltare la situazione, cedendo nel set decisivo e salutando così il torneo americano. Grazie a questa vittoria, Ostapenko accede agli ottavi di finale, dove affronterà la vincente del confronto tra Elina Svitolina e Hailey Baptiste, in una sfida che determinerà la prossima avversaria della lettone.