Berrettini-Vacherot diretta, segui la sfida dell'azzurro al Miami Open LIVE 

Matteo Berrettini torna in campo al Miami Open per la difficile sfida del terzo turno contro il monegasco Valentin Vacherot . La sfida, programmata al Grandstand, vedrà l'azzurro chiamato a confermare i notevoli progressi messi in mostra prima a Indian Wells e ora qui a Miami. Dopo il successo convincente contro Alexander Bublik, il romano cerca continuità per spingersi verso la seconda settimana del torneo. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta sul nostro sito.

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Nessun precedente tra i due

Quello tra Berrettini e Vacherot è un confronto senza precedenti nel circuito ATP e, nonostante le difficoltà sulla carta, l'azzurro può scendere in campo con buone chance di passaggio del turno

Grandstand - Miami