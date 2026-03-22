Berrettini-Vacherot diretta, segui la sfida dell'azzurro al Miami Open LIVE
Matteo Berrettini torna in campo al Miami Open per la difficile sfida del terzo turno contro il monegasco Valentin Vacherot. La sfida, programmata al Grandstand, vedrà l'azzurro chiamato a confermare i notevoli progressi messi in mostra prima a Indian Wells e ora qui a Miami. Dopo il successo convincente contro Alexander Bublik, il romano cerca continuità per spingersi verso la seconda settimana del torneo. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta sul nostro sito.
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Nessun precedente tra i due
Quello tra Berrettini e Vacherot è un confronto senza precedenti nel circuito ATP e, nonostante le difficoltà sulla carta, l'azzurro può scendere in campo con buone chance di passaggio del turno