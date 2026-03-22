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domenica 22 marzo 2026
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Non iniziato3/22/2026, ore 11:00
Matteo Berrettini Ranking: 68
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Valentin Vacherot Ranking: 25

Berrettini-Vacherot diretta, segui la sfida dell'azzurro al Miami Open LIVE 

Matteo sfida il monegasco per continuare la sua avventura nel torneo 1000 americano: tutti gli aggiornamenti del terzo turno in tempo reale
Simone Zizzari
1 min
Aggiorna

Matteo Berrettini torna in campo al Miami Open per la difficile sfida del terzo turno contro il monegasco Valentin Vacherot. La sfida, programmata al Grandstand, vedrà l'azzurro chiamato a confermare i notevoli progressi messi in mostra prima a Indian Wells e ora qui a Miami. Dopo il successo convincente contro Alexander Bublik, il romano cerca continuità per spingersi verso la seconda settimana del torneo. Segui tutti gli aggiornamenti in diretta sul nostro sito.

22:56

Nessun precedente tra i due

Quello tra Berrettini e Vacherot è un confronto senza precedenti nel circuito ATP e, nonostante le difficoltà sulla carta, l'azzurro può scendere in campo con buone chance di passaggio del turno

Grandstand - Miami

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