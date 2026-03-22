Cosa sta succedendo ad Alcaraz: fuori anche a Miami. I commenti spietati sui social: "Ti manca Ferrero?"

I tifosi sui social lo pungono e ricordano l'ex coach Ferrero

Sui social i tifosi di Alcaraz provano a minimizzare, accusando il clima di Miami. C'è anche chi ipotizza che lo spagnolo non avesse grosse motivazioni visto che anche lo scorso anno uscì priprio qui ai primi turni. La verità però è un'altra, forse. Alcaraz in alcuni momenti del match è apparso in evidente affanno e per nulla a priorio agio, come accaduto per gran parte degli ultimi mesi. Gli avversari vedono delle crepe e cominciano a credere di poterlo battere e (a volte) ci riescono. I fan di Sinner gongolano: "Non è che l'effetto Juan Carlos Ferrero sta svanendo?" (il riferimento è alla rottura con il suo ex allenatore che tanto lo aveva aiutato a crescere in tecnica e sicurezza). E forse questa potebbe essere un'ipotesi. Poi c'è il calo fisiologico che può subentrare in una stagione lunga e impegnativa. Oppure il fattore mentale che in uno sport così estremo come il tennis non aiuta: se perdi una volta, dentro la tua testa possono insinuarsi dubbi che minano la tua sicurezza. E gli avversari se ne accorgono eccome. Un segnale di malessere arriva anche dalle sue parole, in particolare quando una settimana fa disse: "Contro di me giocano tutti a mille. Sento un bersaglio dietro la schiena ogni volta". Una frase che non indica serenità ma ansia. La stessa che forse oggi ha condannato Carlos alla seconda sconfitta in pochi giorni.