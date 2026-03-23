Berrettini si ferma a Miami: fuori al terzo turno, vince Vacherot in due set

MIAMI - Nulla da fare per Matteo Berrettini: la sua corsa nel Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione, si ferma al terzo turno. Dopo i successi contro il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana il tennista romano è stato stato costretto ad arrendersi contro il monegasco Valentin Vacherot, che ha vinto in due set con il punteggio di 7-6(5) 6-4.