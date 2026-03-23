Berrettini si ferma a Miami: fuori al terzo turno, vince Vacherot in due set
MIAMI - Nulla da fare per Matteo Berrettini: la sua corsa nel Miami Open, secondo Masters 1000 della stagione, si ferma al terzo turno. Dopo i successi contro il francese Muller e il kazako Alexander Bublik, nella notte italiana il tennista romano è stato stato costretto ad arrendersi contro il monegasco Valentin Vacherot, che ha vinto in due set con il punteggio di 7-6(5) 6-4.
Berrettini fuori dalla top80 del ranking Atp
Berrettini in questo torneo difendeva i quarti di finale ottenuti nel 2025, e quindi perderà punti in classifica. Questa sconfitta, infatti, gli costerà l'uscita dalla top80 del raking Atp. Rimane sicura, però, la sua partecipazione al prossimo Masters 1000, quello di Montecarlo, per il quale Berrettini ha ricevuto una wild card.