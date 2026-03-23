Napoli, 23 marzo 2026. Via al tabellone principale della Guerri Napoli Tennis Cup, il Challenger ATP 125 organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Scendono in campo oggi le prime teste di serie del torneo. All’esordio l’azzurro Andrea Pellegrino, semifinalista lo scorso anno, testa di serie n.6 e numero 128 ATP, che affronta il romeno Jjanu; primo impegno anche per il francese Blanchet, numero 8 che affronta lo spagnolo Sanchez Izquierdo. Gli altri due incontri di primo turno di oggi: Blancaneux (Fra)-Sachko (Ucr) e Nagal (Ind)-Squire (Ger). Il programma degli incontri inizierà alle ore 10. Martedì, invece, scenderanno in campo gli altri big. Attesi all’esordio svizzero Stan Wawinka, il numero 1 del torneo, il tedesco Daniel Altmaier, il numero 2 e campione uscente, Vit Kropiva della Repubblica Ceca, gli italiani Federico Cinà, Jacopo Vasamì, Stefano Travaglia, Lorenzo Giustino. Nel torneo di qualificazione avanzano i tennisti azzurri. Superano il primo turno Enrico Dalla Valle, Michele Ribecai, Andrea Guerrieri, Federico Bondioli, Lorenzo Rottoli, Lorenzo Carboni e Mariano Tammaro. Proprio Tammaro, napoletano 21enne e beniamino di casa, è stato autore di un vero e proprio exploit davanti ai suoi tifosi: ha eliminato l’azzurro Gianmarco Ferrari, testa di serie n.11 e n.469 ATP; oggi giocherà contro l’altro italiano Michele Ribecai, n. 389 ATP, in uno dei sei match dell’ultimo turno delle qualificazioni, per entrare per la prima volta nel tabellone finale di un torneo Challenger ATP. Sorteggiato il tabellone principale del doppio con tre coppie italiane al via. Sono Pellegrino-Travaglia e le due coppie wild card Forti-Vasamì e Bondioli-Caniato. Su SuperTennis TV, canale digitale 64, finestra in diretta dedicata agli incontri sul campo centrale “D’Avalos” della Guerri Napoli Tennis Cup.