Interrotta improvvisamente la partita tra Medvedev e Cerundolo a Miami: il motivo è assurdo
Dopo circa due ore di gioco, il match tra il russo Daniil Medvedev e l'argentino Francisco Cerundolo - valido per il terzo turno del Masters 1000 di Miami - è stato improvvisamente sospeso. Era in corso il terzo set quando l'arbitro, Mohamed Layhani, ha fermato il gioco per questioni di sicurezza. Il motivo? Il cavo della spider cam era rimasto incastrato nella struttura del giudice di sedia, al punto da rischiare di farla cadere. Un episodio mai visto in precedenza su un campo da tennis che ha comportato un rapido stop al match. Pochi minuti dopo, tuttavia, il problema tecnico è stato risolto è l'incontro è proseguito.
Tragedia sfiorata a Miami
I video che arrivano dalla Florida sono eloquenti e si può parlare davvero di enorme sospiro di sollievo tirato. Il cavo della spider cam ha infatti seriamente rischiato di sbalzare violentemente l'arbitro per terra. Tempestivo in tal senso l'intervento di due addetti alla sicurezza, che si sono posizionati ai lati del seggiolone per stabilizzarlo ed evitare che finisse al suolo. Bravo anche Layhani a scendere non appena ha potuto, comprendo la pericolosità della situazione ed evitando di farsi molto male.