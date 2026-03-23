Interrotta improvvisamente la partita tra Medvedev e Cerundolo a Miami: il motivo è assurdo

Dopo circa due ore di gioco, il match tra il russo Daniil Medvedev e l'argentino Francisco Cerundolo - valido per il terzo turno del Masters 1000 di Miami - è stato improvvisamente sospeso. Era in corso il terzo set quando l'arbitro, Mohamed Layhani, ha fermato il gioco per questioni di sicurezza. Il motivo? Il cavo della spider cam era rimasto incastrato nella struttura del giudice di sedia, al punto da rischiare di farla cadere. Un episodio mai visto in precedenza su un campo da tennis che ha comportato un rapido stop al match. Pochi minuti dopo, tuttavia, il problema tecnico è stato risolto è l'incontro è proseguito.