Cilic-Zverev diretta Masters 1000 Miami: segui la sfida del terzo turno LIVE

A Miami non stanno mancando le sorprese e dopo la clamorosa eliminazion di Carlos Alcaraz, lo sa bene Alexander Zverev , che affronta il terzo turno del Masters 1000 contro il croato Cilic . In palio c'è un ottavo di finale abbordabile con il vincente della sfida Halys-Majchrzak, dunque una possibile qualificazione ai quarti di finale, remunerativa sotto tutti i punti di vista. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio .

22:13

Cilic-Zverev: il via intorno alle 22:40

Slittato di molto il via a Cilic e Zverev: colpa del combattutissimo match tra Tiafoe e Mensik, che comunque volge al termine al terzo set. Schedulato per le 22:30 l'incontro tra il croato e il tedesco.

22:05

L'inizio del 2026 di Zverev

Non bastassero le otto vittorie consecutive negli scontri diretti, sono anche i numeri del 2026 a mettere in guardia Cilic, perché Zverev dall'inizio dell'anno vanta 12 vittorie su 16 partite disputare fin qui.

21:55

Zverev non ha mai perso al terzo turno a Miami

In cinque partecipazioni al torneo di Miami, Zverev non si è mai fermato al terzo turno: 5 su 5 per il tedesco sin qui in Florida a questo punto del torneo.

21:50

Cilic, 10 anni senza battere un top 5

Era il 2016, ormai ben dieci anni fa, quando Cilic batteva per l'ultima volta un top 5 del Ranking Atp. Ora il suo score è di due vittorie e venticinque sconfitte contro i migliori della classifica.

21:40

Zverev, obiettivo ottavi per blindare il terzo posto

Dopo essere stato scalzato da Djokovic a inizio anno, Zverev si è ripreso il terzo posto del Ranking Atp:raggiungere gli ottavi a Miami consentirebbe al tedesco di blindare la posizione.

21:20

I precedenti tra Cilic e Zverev

Impietoso lo score dei precedenti tra Zverev e Cilic, con un bilancio nettamente a favore del tedesco. Sono sette su otto incontri le vittorie del teutonico a fronte dell'unica sconfitta risalente ai quarti di finale di Washington 2015.

21:10

Cilic è già a due vittorie

Uscito subito a Indian Wells, sconfitto da Svajda in due set, Marin Cilic ha impattato bene il torneo di Miami, battendo prima Popyrin e poi Nakashima.

21:05

Zverev, dalla semifinale con Sinner a Miami

Numero 3 del seeding e reduce dalla sconfitta in semifinale di Indian Wells contro Sinner, Zverev è approdato al terzo turno regolando per 6-2 6-4 la wild card Martin Damm.

21:00

Cilic-Zverev per gli ottavi di finale

Quarto incontro in programma sul cemento della Florida, il confronto tra Cilic e Zverev vale l'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami.

Grandstand - Miami