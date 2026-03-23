Cilic-Zverev diretta Masters 1000 Miami: segui la sfida del terzo turno LIVE
A Miami non stanno mancando le sorprese e dopo la clamorosa eliminazion di Carlos Alcaraz, lo sa bene Alexander Zverev, che affronta il terzo turno del Masters 1000 contro il croato Cilic. In palio c'è un ottavo di finale abbordabile con il vincente della sfida Halys-Majchrzak, dunque una possibile qualificazione ai quarti di finale, remunerativa sotto tutti i punti di vista. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti sul Corriere dello Sport-Stadio.
22:13
Cilic-Zverev: il via intorno alle 22:40
Slittato di molto il via a Cilic e Zverev: colpa del combattutissimo match tra Tiafoe e Mensik, che comunque volge al termine al terzo set. Schedulato per le 22:30 l'incontro tra il croato e il tedesco.
22:05
L'inizio del 2026 di Zverev
Non bastassero le otto vittorie consecutive negli scontri diretti, sono anche i numeri del 2026 a mettere in guardia Cilic, perché Zverev dall'inizio dell'anno vanta 12 vittorie su 16 partite disputare fin qui.
21:55
Zverev non ha mai perso al terzo turno a Miami
In cinque partecipazioni al torneo di Miami, Zverev non si è mai fermato al terzo turno: 5 su 5 per il tedesco sin qui in Florida a questo punto del torneo.
21:50
Cilic, 10 anni senza battere un top 5
Era il 2016, ormai ben dieci anni fa, quando Cilic batteva per l'ultima volta un top 5 del Ranking Atp. Ora il suo score è di due vittorie e venticinque sconfitte contro i migliori della classifica.
21:40
Zverev, obiettivo ottavi per blindare il terzo posto
Dopo essere stato scalzato da Djokovic a inizio anno, Zverev si è ripreso il terzo posto del Ranking Atp:raggiungere gli ottavi a Miami consentirebbe al tedesco di blindare la posizione.
21:20
I precedenti tra Cilic e Zverev
Impietoso lo score dei precedenti tra Zverev e Cilic, con un bilancio nettamente a favore del tedesco. Sono sette su otto incontri le vittorie del teutonico a fronte dell'unica sconfitta risalente ai quarti di finale di Washington 2015.
21:10
Cilic è già a due vittorie
Uscito subito a Indian Wells, sconfitto da Svajda in due set, Marin Cilic ha impattato bene il torneo di Miami, battendo prima Popyrin e poi Nakashima.
21:05
Zverev, dalla semifinale con Sinner a Miami
Numero 3 del seeding e reduce dalla sconfitta in semifinale di Indian Wells contro Sinner, Zverev è approdato al terzo turno regolando per 6-2 6-4 la wild card Martin Damm.
21:00
Cilic-Zverev per gli ottavi di finale
Quarto incontro in programma sul cemento della Florida, il confronto tra Cilic e Zverev vale l'accesso agli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami.