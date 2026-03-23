Guerri Napoli tennis, tutti i big in campo nel primo turno

I big sono pronti a scendere in campo alla Guerri Napoli Tennis, il challenger Atp 125 organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli. Domani, martedì 24 marzo si disputeranno tutti i match del primo turno: Stan Wawrinka, il fuoriclasse svizzero testa di serie n.4 del torneo, affronterà all’esordio il francese Matteo Martineau. Poi sarà il turno del numero 3 del torneo, il francese Alexandre Muller, oggi n.90 Atp ma top 40 nel 2025.

In campo la testa di serie numero 1

Nel pomeriggio (intorno alle 14:30) scenderà in campo la teste di serie numero 1, il tedesco Daniel Altmaier: il numero 55 al mondo sfiderà lo spagnolo Damas. Giocheranno anche gli italiani Lorenzo Giustino, numero 202 Atp, contro il francese Jacquet, testa di serie numero 7 e il diciottenne siciliano Francesco Cinà, n.203 e promessa del tennis italiano, miglior 2007 del mondo insieme al tedesco Engel nella classifica ATP. Affronterà in un derby italiano il 22enne Gabriele Piraino.

Napoli, i match disputati oggi

A seguire entreranno in campo altre due promesse del tennis italiano, Jacopo Vasamì, diciotto anni come Cinà, contro il ventenne Carlo Caniato, in una sfida tra due talenti azzurri tutti da scoprire. Nelle sfide disputate oggi spicca la vittoria dell’azzurro Andrea Pellegrino testa di serie n.6 e semifinalista a Napoli nel 2025, che ha superato in due set, 6-1 6-4 il romeno Filip Jianu. Avanza al secondo turno anche l’ucraino Vitaliy Sachko che ha battuto il francese Biancaneaux 6-2 6-1.