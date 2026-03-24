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martedì 24 marzo 2026
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Sinner-Michelsen, ottavi di finale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo il successo dell'esordio su Damir Dzumhur, il numero due del mondo ha superato agevolmente anche Corentin Moutet
2 min
Tagsjannik sinnermasters 1000 miami

Jannik Sinner ha staccato il pass per gli ottavi di finale del Masters 1000 di Miami. Reduce dal titolo conquistato a Indian Wells, il numero due del mondo dopo la vittoria dell'esordio sul bosniaco Damir Dzumhur, ha avuto vita facile anche contro Corentin Moutet, avversario contro il quale si è imposto con il punteggio di 6-1 6-4 in un'ora e 12 minuti di gioco. Per un posto nei quarti, l'azzurro attende ora Alex Michelsen, numero 40 della classifica Atp, che ha superato in tre set Alejandro Tabilo al terzo turno.

Sinner-Michelsen, quando si gioca

La partita tra Sinner e Michelsen, valida per gli ottavi di finale del Miami Open, è in programma martedì 24 marzo sull'Hard Rock Stadium non prima delle ore 19:00.

I precedenti tra Sinner e Michelsen

Sono due i precedenti tra Sinner e Michelsen e in entrambe le occasioni ad avere la meglio è stato l'azzurro, che nell'ultimo incrocio si è imposto con il punteggio di 6-4 6-0 6-2 al secondo turno degli US Open 2024. 

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380

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