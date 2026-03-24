In Spagna ci vanno giù pesante: “Sinner è offensivo, non rispetta nemmeno Djokovic”

Continua la corsa verso il titolo di Jannik Sinner nel Masters 1000 di Miami. Dopo il successo conquistato a Indian Wells, il numero due del mondo proverà a completare il Sunshine Double e quindi ad imporsi anche nel torneo della Florida e l'eliminazione a sorpresa di Carlos Alcaraz sembra avergli aperto ancor di più la strada verso la vittoria finale. L'azzurro ha raggiunto gli ottavi di finale battendo Corentin Moutet e al prossimo turno troverà dall'altra parte della rete lo statunitense numero 40 della classifica Atp, Alex Michelsen. Grazie al successo sul francese Jannik ha intanto già tagliato un incredibile traguardo: battendo in due set Moutet ha infatti collezionato ben 26 set consecutivi nei Masters 1000 dall'ultimo Rolex Paris Masters, superando il precedente record di Novak Djokovic di 24 set consecutivi vinti tra Indian Wells e Monte Carlo nel 2016. Un risultato incredibile che anche in Spagna ha spiazzato tutti. A riguardo, il sito Mundo Deportivo ha infatti titolato: "Sinner è offensivo, non rispetta nemmeno Djokovic" per celebrare in maniera anche ironica la grandezza del campione altoatesino.