Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 24 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sabalenka show a Miami: tra vittoria e… hot dog da 100 dollari

Non solo tennis per la tennista bielorussa, che dopo aver conquistato i quarti al Miami Open si è resa protagonista di un momento tanto curioso quanto divertente
2 min

Altro che classico street food: quello consegnato ad Aryna Sabalenka è un hot dog da circa 100 dollari, realizzato con ingredienti di altissimo livello. Al suo interno carne di wagyu australiano, creme fraiche, caviale e persino foglie d’oro. Un mix sorprendente che ha trasformato uno dei cibi più semplici in una vera esperienza di lusso, perfettamente in linea con l’atmosfera spettacolare del torneo di Miami. Il tutto è stato documentato dalla Wta sui social: la consegna speciale è finita sui social con la Sabalenka sempre pronta a far sorridere tifosi e fan.

La reazione di Sabalenka conquista tutti

Il momento più divertente, però, è arrivato quando Sabalenka ha aperto la scatola davanti alle telecamere. Nel video pubblicato sui social dalla WTA, la numero uno bielorussa non ha perso tempo: ha preso l’hot dog e lo ha addentato subito, lasciandosi andare a un commento spontaneo: "É veramente buonissimo. E sono affamata!”. Con la sua solita simpatia e naturalezza, Sabalenka ha trasformato un semplice siparietto in un contenuto virale, conquistando ancora una volta i fan. L’episodio è arrivato subito dopo la vittoria agli ottavi contro Qinwen Zheng, che le ha spalancato le porte dei quarti. Ora l’attende una nuova sfida contro la padrona di casa Hailey Baptiste, con l’obiettivo di continuare la sua corsa nel torneo.

 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner agli ottaviIncredibile Michelsen, gioca in casa a Miami  ma...

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS