Sabalenka show a Miami: tra vittoria e… hot dog da 100 dollari

Altro che classico street food: quello consegnato ad Aryna Sabalenka è un hot dog da circa 100 dollari, realizzato con ingredienti di altissimo livello. Al suo interno carne di wagyu australiano, creme fraiche, caviale e persino foglie d’oro. Un mix sorprendente che ha trasformato uno dei cibi più semplici in una vera esperienza di lusso, perfettamente in linea con l’atmosfera spettacolare del torneo di Miami. Il tutto è stato documentato dalla Wta sui social: la consegna speciale è finita sui social con la Sabalenka sempre pronta a far sorridere tifosi e fan.

La reazione di Sabalenka conquista tutti

Il momento più divertente, però, è arrivato quando Sabalenka ha aperto la scatola davanti alle telecamere. Nel video pubblicato sui social dalla WTA, la numero uno bielorussa non ha perso tempo: ha preso l’hot dog e lo ha addentato subito, lasciandosi andare a un commento spontaneo: "É veramente buonissimo. E sono affamata!”. Con la sua solita simpatia e naturalezza, Sabalenka ha trasformato un semplice siparietto in un contenuto virale, conquistando ancora una volta i fan. L’episodio è arrivato subito dopo la vittoria agli ottavi contro Qinwen Zheng, che le ha spalancato le porte dei quarti. Ora l’attende una nuova sfida contro la padrona di casa Hailey Baptiste, con l’obiettivo di continuare la sua corsa nel torneo.