Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
mercoledì 25 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner-Tiafoe, quarti di finale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un'altra vittoria in due set per l'azzurro che ha dovuto rimontare nel secondo parziale per battere Alex Michelsen agli ottavi di finale
2 min
Tagsjannik sinnermasters 1000 miami

Con qualche difficoltà in più del previsto, Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Continua dunque la corsa alla conquista del Sunshine Double da parte del numero due del mondo, che ha superato in ottavi Alex Michelsen con lo score di 7-5 7-6(4) dopo aver recuperato da uno svantaggio di 5-2 nel secondo parziale. Salgono così a 28 i set consecutivi vinti nei Masters 1000 da Sinner, che attende ora Frances Tiafoe.

Sinner ai quarti di finale, quando si gioca

La partita tra Sinner e Tiafoe, valida per i quarti di finale del Miami Open, è in programma giovedì 26 marzo sull'Hard Rock Stadium con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Tiafoe

Sono cinque i precedenti tra Sinner e Tiafoe, con l'azzurro avanti 4-1 nel conto dei confronti diretti. L'ultima sfida è andata al numero due del mondo che si è imposto per 7-6(4) 6-2 nella finale del Masters 1000 di Cincinnati del 2024.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner ai quarti a Miami: battuto Michelsen"Alcaraz nervoso e frustrato": l'analisi

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS