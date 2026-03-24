Sinner ai quarti di finale, quando si gioca

La partita tra Sinner e Tiafoe, valida per i quarti di finale del Miami Open, è in programma giovedì 26 marzo sull'Hard Rock Stadium con orario ancora da definire.

I precedenti tra Sinner e Tiafoe

Sono cinque i precedenti tra Sinner e Tiafoe, con l'azzurro avanti 4-1 nel conto dei confronti diretti. L'ultima sfida è andata al numero due del mondo che si è imposto per 7-6(4) 6-2 nella finale del Masters 1000 di Cincinnati del 2024.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380