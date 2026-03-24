Sinner-Tiafoe, quarti di finale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Con qualche difficoltà in più del previsto, Jannik Sinner approda ai quarti di finale del Masters 1000 di Miami. Continua dunque la corsa alla conquista del Sunshine Double da parte del numero due del mondo, che ha superato in ottavi Alex Michelsen con lo score di 7-5 7-6(4) dopo aver recuperato da uno svantaggio di 5-2 nel secondo parziale. Salgono così a 28 i set consecutivi vinti nei Masters 1000 da Sinner, che attende ora Frances Tiafoe.
Sinner ai quarti di finale, quando si gioca
La partita tra Sinner e Tiafoe, valida per i quarti di finale del Miami Open, è in programma giovedì 26 marzo sull'Hard Rock Stadium con orario ancora da definire.
I precedenti tra Sinner e Tiafoe
Sono cinque i precedenti tra Sinner e Tiafoe, con l'azzurro avanti 4-1 nel conto dei confronti diretti. L'ultima sfida è andata al numero due del mondo che si è imposto per 7-6(4) 6-2 nella finale del Masters 1000 di Cincinnati del 2024.
Dove vedere la partita in tv
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Miami, il montepremi
PRIMO TURNO – $ 24.335
SECONDO TURNO – $ 36.110
TERZO TURNO – $ 61.865
QUARTO TURNO – $ 105.720
QUARTI DI FINALE – $ 193.645
SEMIFINALE – $ 340.190
FINALISTA – $ 612.340
VINCITORE – $ 1.151.380