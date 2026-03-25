Italiani protagonisti alla Guerri Napoli Cup

La Guerri Napoli Tennis Cup perde subito il suo uomo copertina, Stan Wawrinka, ma mette in mostra tanti talenti azzurri, che confermano l’ottimo momento del tennis italiano. Può riassumersi così il martedì del Challenger Atp 125 organizzato da Master Group Sport, in collaborazione con il Tennis Club Napoli e che ieri ha visto ben otto tennisti italiani superare il primo turno.

Cinà e gli altri

Tra questi il più atteso era forse Francesco Cinà. Il giovane talento azzurro, che tra pochi giorni compirà 19 anni ed è numero 203 delle classifiche Atp, ha su-perato il primo turno battendo in un derby tutto siciliano il ventiduenne Gabriele Piraino (256 Atp) 6-4 6-2. Insieme a Cinà, volano anche gli altri tennisti azzurri. Il napoletano Lorenzo Giustino (n.202 Atp) fa felici i tanti suoi tifosi e supera al primo turno in rimonta il francese Kyrian Jacquet 2-6 6-4 6-0, confermando il buon momento che vive da mesi. La vittoria più sorprendente arriva però dal 26enne di Cesena Francesco Forti, n.600 Atp e proveniente dalle qualificazioni, che elimina la testa di serie n.2 e campione uscente, il ceco Vit Kopriva, numero 60 Atp. Al secondo turno anche un altro qualificato azzurro, il ventenne di Ravenna Federico Bondioli (437 Atp), che ha battuto contro pronostico la testa di serie n.8, il francese Blanchet n.154 Atp Il ventenne Carlo Caniato onora la wild card e nel derby batte all’esordio un’altra wild card, il diciottenne Jacopo Vasamì 6-3 6-2. Passano al 2° turno anche i qualificati Enrico Dalla Valle (6-1 3-6 7-5 al kazako Kukushkin), e Michele Ribecai (6-2 6-3 al georgiano Purtseladze). Bene anche il “lucky loser” Andrea Guerrieri, n.409 Atp, che ha battuto Stefano Travaglia 7- 6 2-6 7-6 dopo aver annullato tre match point.

Wawrinka out

Cade a sorpresa, come detto, Stan Wawrinka. Il fuoriclasse svizzero, all’ultimo anno di carriera, ha ceduto al francese Martineau 2-6 6-4 7-6 (7-2) rinunciando così al sogno di chiudere la carriera con una vittoria in un torneo di prestigio come la Guerri Napoli Tennis Cup. Bene la testa di serie numero 3 Alexandre Muller, che ha piegato lo svizzero Paul 7-5 6-4. Tutto facile, infine, per il numero 1 Daniel Altmaier (55 Atp) che ha battuto lo spagnolo Damas 6-3 6-1. Oggi si torna in campo con i primi quattro incontri del secondo turno, tra i quali il derby Cinà-Forti sul centrale “Carlo D’Avalos”.