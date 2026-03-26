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Miami, Bolelli e Vavassori volano in semifinale: battuti Harrison e Skupski© Getty Images

Miami, Bolelli e Vavassori volano in semifinale: battuti Harrison e Skupski

La coppia azzurra si è imposta in tre set con il punteggio di 7-5, 5-7, 10-6
1 min

Simone Bolelli e Andrea Vavassori raggiungono le semifinali dell'Atp1000 di Miami. All'Hard Rock Stadium la coppia azzurra (teste di serie numero 7 del torneo) si è imposta in tre set sullo statunitense Christian Harrison e il britannico Neal Skupski, numeri 3 del tabellone.

Bolelli e Vavassori, terza semifinale in un Masters 1000

La sfida si è conclusa con il punteggio di 7-5 5-7 10-6. Per la coppia azzurra si tratta della quinta semifinale in sei tornei giocati nel 2026, la terza in un Masters 1000 dopo quelle raggiunte nel 2024 a Indian Wells e agli Internazionali d'Italia. Bolelli e Vavassori hanno dato spettacolo in campo, imponendosi nel terzo parziale al termine di una gara equilibrata e divertente. 

Bolelli e Vavassori, gli avversari in semifinale

I due tennisti italiani affronteranno in semifinale i vincenti della sfida tra  Austin Krajicek e Nikola Mektic (coppia numero uno del tabellone), e l'olandese Sander Arends e l'australiano John Patrick Smith. 

 

 

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