Sinner, semifinale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo la mancata partecipazione dello scorso anno dovuta alla sospensione per il caso doping, Jannik Sinner torna in semifinale al Masters 1000 di Miami . Per il numero due del mondo, che qui ha trionfato nel 2024 battendo in finale Grigor Dimitrov , sarà la quarta semifinale nel torneo della Florida. Ai quarti è arrivato per l'azzurro il successo su Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2 6-2 in un'ora e 10 minuti di gioco che gli ha permesso di allungare a 30 la striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000. Ora il vincitore della sfida tra Alexander Zverev , terza testa di serie del tabellone, e Francisco Cerundolo .

Sinner in semifinale, quando si gioca

La partita tra Sinner e il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo, valida per la semifinale del Miami Open, è in programma venerdì 27 marzo sull'Hard Rock Stadium con orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380