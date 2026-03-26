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giovedì 26 marzo 2026
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Sinner, semifinale Masters 1000 Miami: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Con il successo su Frances Tiafoe, il numero due del mondo ha raggiunto la quarta semifinale in carriera nel torneo della Florida
2 min
Tagsjannik sinnermasters 1000 miami

Dopo la mancata partecipazione dello scorso anno dovuta alla sospensione per il caso doping, Jannik Sinner torna in semifinale al Masters 1000 di Miami. Per il numero due del mondo, che qui ha trionfato nel 2024 battendo in finale Grigor Dimitrov, sarà la quarta semifinale nel torneo della Florida. Ai quarti è arrivato per l'azzurro il successo su Frances Tiafoe con il punteggio di 6-2 6-2 in un'ora e 10 minuti di gioco che gli ha permesso di allungare a 30 la striscia di set consecutivi vinti nei Masters 1000. Ora il vincitore della sfida tra Alexander Zverev, terza testa di serie del tabellone, e Francisco Cerundolo

Sinner in semifinale, quando si gioca

La partita tra Sinner e il vincitore della sfida tra Alexander Zverev e Francisco Cerundolo, valida per la semifinale del Miami Open, è in programma venerdì 27 marzo sull'Hard Rock Stadium con orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Miami. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Miami, il montepremi

PRIMO TURNO – $ 24.335

SECONDO TURNO – $ 36.110

TERZO TURNO – $ 61.865

QUARTO TURNO – $ 105.720

QUARTI DI FINALE – $ 193.645

SEMIFINALE – $ 340.190

FINALISTA – $ 612.340

VINCITORE – $ 1.151.380

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