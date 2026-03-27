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Zverev travolge Cerundolo e vola in semifinale contro Sinner© APS

Zverev travolge Cerundolo e vola in semifinale contro Sinner

Il tedesco lascia solo tre game all'avversario e ora se la vedrà di nuovo contro l'azzurro dopo la sfida di due settimane fa a Indian Wells: i precedenti tra i due parlano chiaro
1 min

Sarà (ancora una volta) Sinner-Zverev in semifinale. Miami replica lo scontro già avvenuto due settimane fa a Indian Wells. Ancora una volta toccherà al tedesco provare ad arrestare la corsa dell'azzurro verso il Sunshine Double. In California non ci fu storia: Jannik si impose con un netto 6-2, 6-4. Vedremo che stavolta il copione sarà ripetuto o se ci sarà più battaglia. La certezza è che Zverev è in forma: nei quarti ha travolto l’argentino Francisco Cerundolo in poco più di un'ora lasciandogli la miseria di tre game (6-1, 6-2 il punteggio finale).

I precedenti tra Sinner e Zverev parlano chiaro

Jannik ha inanellato un filotto di ben sei vittorie consecutive contro l’attuale numero tre del mondo portando il suo vantaggio totale a 7-4. Sempre Sinner, tra l'altro, viene da quindici vittorie consecutive nei Masters 1000 e 30 set di fila conquistati. Zverev però è un avversario che, se in giornata buona, potrebbe dar fastidio all'altoatesino. La semifinale tra i due prenderà il via alla mezzanotte italiana.

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