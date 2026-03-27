Zverev travolge Cerundolo e vola in semifinale contro Sinner

Sarà (ancora una volta) Sinner-Zverev in semifinale. Miami replica lo scontro già avvenuto due settimane fa a Indian Wells. Ancora una volta toccherà al tedesco provare ad arrestare la corsa dell'azzurro verso il Sunshine Double. In California non ci fu storia: Jannik si impose con un netto 6-2, 6-4. Vedremo che stavolta il copione sarà ripetuto o se ci sarà più battaglia. La certezza è che Zverev è in forma: nei quarti ha travolto l’argentino Francisco Cerundolo in poco più di un'ora lasciandogli la miseria di tre game (6-1, 6-2 il punteggio finale).