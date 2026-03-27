Djokovic, niente Montecarlo: l'annuncio ufficiale

Dopo aver già dato forfait dal Masters 1000 di Miami , Novak Djokovic si è cancellato anche dal torneo di Monte-Carlo , in programma dal 4 al 12 aprile sulla terra rossa del Principato di Monaco. Il 24 volte campione Slam, che quest'anno ha raggiunto la finale degli Australian Open , sembrerebbe non aver ancora recuperato da un problema alla spalla destra accusato durante la sfida di ottavi di finale persa al terzo set contro Jack Draper a Indian Wells .

Djokovic, ufficiale il forfait a Montecarlo

"Novak Djokovic si è cancellato dal torneo - è quanto si legge nei profili social ufficiali della rassegna -. Gli mandiamo i nostri migliori e speriamo di rivederlo presto in campo". Per Nole si tratta della prima volta dal 2011 in cui non prenderà parte al Masters 1000 di Monte-Carlo, dove ha trionfato in due occasioni, nel 2013 e nel 2015.