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Djokovic, niente Montecarlo: l'annuncio ufficiale

Il 24 volte campione Slam salterà il secondo Masters 1000 di fila dopo aver già rinunciato a prendere parte al torneo di Miami
1 min
TagsNovak Djokovicmasters 1000 Monte Carlo 

Dopo aver già dato forfait dal Masters 1000 di Miami, Novak Djokovic si è cancellato anche dal torneo di Monte-Carlo, in programma dal 4 al 12 aprile sulla terra rossa del Principato di Monaco. Il 24 volte campione Slam, che quest'anno ha raggiunto la finale degli Australian Open, sembrerebbe non aver ancora recuperato da un problema alla spalla destra accusato durante la sfida di ottavi di finale persa al terzo set contro Jack Draper a Indian Wells

Djokovic, ufficiale il forfait a Montecarlo

"Novak Djokovic si è cancellato dal torneo - è quanto si legge nei profili social ufficiali della rassegna -. Gli mandiamo i nostri migliori e speriamo di rivederlo presto in campo". Per Nole si tratta della prima volta dal 2011 in cui non prenderà parte al Masters 1000 di Monte-Carlo, dove ha trionfato in due occasioni, nel 2013 e nel 2015.

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