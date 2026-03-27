Lehecka-Fils diretta Masters 1000 Miami: segui la semifinale LIVE

A precedere la sfida tra Sinner e Zverev , scendono in campo a Miami gli outsider Jiri Lehecka e Arthur Fils , protagonisti inatessi della semifinale dall'altro lato del tabellone dell'Open della Florida e che si batteranno per conquistare la loro prima finale in un Masters 1000 . Il ceco si gioca anche la possibilità di tornare nella Top 20, allo stesso tempo il francese punta e rientrare nella Top 30. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti su Il Corriere dello Sport - Stadio

20:25

Reazione di Fils: 2-1 Lehecka

Buon turno di servizio stavolta per Fils: il francese reagisce all'inizio difficile, portando a casa il primo game del suo incontro e lasciano un solo punto a Lehecka.

20:23

Lehecka-Fils 2-0: il ceco conferma il break

Coferma il break di vantaggio Lehecka, che tiene il servizio lasciando un solo quindici a Fils, chiamato subito a reagire.

20:20

Subito break di Lehecka!

Parte forte Lehecka, che alla terza palla-break strappa il servizio a Fils nel primo gioco della partita!

20:18

Lehecka-Fils: si parte!

Inizia la semifinale del Masters 1000 Miami tra Lehecka e Fils: serve per primo il francese!

20:10

Lehecka-Fils, le quote favoriscono il francese

Nonostante il miglior ranking da parte del ceco, per i bookmakers non è Lehecka, ma Fils il favorito alla vittoria. L'unica incognita, secondo i maggiori esperti di scommesse è legata alle condizioni fisiche del francese.

20:05

Fils insegue Grosjean

È stato l'ultimo francese a raggiungere la finale del Miami Open: Sebastien Grosjean ci riuscì nel 1999. Ora Arthur Fils ha un ulteriore obiettivo da raggiungere nel match contro Lehecka.

20:00

Fils, statistiche e dati

Attenzione ad un particolare dato fatto registrare da Fils in questa stagione: vanta un parziale di 12-0 contro i giocatori fuori dalla Top 10 che ha affrontato fin qui.

19:55

Lehecka, statistiche e dati

Lo score di Lehecka nelle semifinali è di 6 vittorie e 5 sconfitte. Nel 2026, il ceco ha vinto per 9 volte su 13 contro avversari che lo seguono nel Ranking Atp.

19:45

Fils avanti negli scontri diretti con Lehecka

I precedenti tra Lehecka e Fils sono solamente tre e se ad inizio anno il bilancio era di una vittoria e testa, è stato il francese a portarsi avanti, solamente poche settimane fa, imponendosi sul ceco nei quarti di finale del torneo di Doha.

19:40

Un inizio di 2026 che cambia il Ranking di Fils

Se il 2025, al di là degli ottimi risultati raggiunti, è stato un anno soffertissimo, il 2026 si è aperto alla grande per Arthur Fils, che dall'inizio della nuova stagione vanta uno score di 13-4, con la prospettiva di tornare in Top 30 nel Ranking Atp.

19:35

Fils e l'incredibile rimonta su Paul

Una prima semifinale voluta a tutti i costi da Fils e strappata con i denti nei quarti contro Tommy Paul: la rimonta dal 2-6 nel tie-break decisivo ha esaltato il pubblico e ha rappresentato uno dei momenti più emozionanti dell'intero torneo.

19:30

Fils, dai 'quarti di nobiltà' alla prima semifinale

Per Arthur Fils la qualificazione alla semifinale del Masters 1000 di Miami rappresenta già un grande risultato: dopo un 2025 condizionato dal lungo stop per infortunio, il 21enne francese ha comunque portato a casa quattro quarti di finale a livello Masters, ma solo in questo inizio di 2026 è riuscito ad interrompere quella che sembrava essere diventata una maledizione.

19:25

Lehecka, obiettivo top 20

Oltre alla prima finale in un Masters 1000, la cavalcata di Lehecka a Miami lo riporterà nuovamente in alto nel Ranking Atp: dopo i problemi fisici che gli avevano fatto perdere posizioni, tornerà in Top 20.

19:20

Il sogno di Lehecka, 'imitare' Mensik

Lo scorso anno a trionfare a Miami fu un altro tennista ceco, il giovanissimo Jakub Mensik, capace di affermarsi superando Djokovic in finale, dopo aver fatto fuori Fritz in semifinale e proprio Fils ai quarti. Lehecka spera di imitare il percorso del connazionale in questa edizione.

19:15

Senza Alcaraz, strada spianata per Lehecka

Nelle sue tre precedenti partecipazioni al Miami Open, Lehecka aveva colto solamente due successi, ma nel torneo in corso, anche favorito dall'uscita prematura di Alcaraz è riuscito ad avanzare fino alla semifinale, superando un solo vero grande ostacolo, l'idolo di casa Taylor Fritz, sconfitto agli ottavi.

19:10

Lehecka-Fils: una finale per due

Quello di questa sera a Miami può essere un importante snodo nella carriera del 24enne Lehecka e del 21enne Fils, entrambi pronti a giocarsi la qualificazione alla prima finale in un Masters 1000. Il ceco non ci arriva così vicino dal 2024 a Madrid, quando fu costretto al ritiro nella semifinale con Auger Aliassime. Per il francese è una prima volta, dopo che nel 2025 per ben quattro volte è riuscito a raggiungere i quarti di un Masters.

19:00

Masters 1000 Miami: Lehecka-Fils la prima semifinale

Cresce l'attesa all'Open di Miami per le semifinali maschili del Masters 1000 della Florida: prima della sfida tra Sinner e Zverev, occhi puntati sull'inatteso confronto tra il ceco Jiri Lehecka, numero 22 del mondo, ed il francese Arthur Fils, numero 31.

Miami, Stati Uniti