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Miami, Vavassori e Bolelli volano in finale: Arends e Smith battuti in due set© EPA

Miami, Vavassori e Bolelli volano in finale: Arends e Smith battuti in due set

La coppia azzurra si impone 6-3, 6-4 e raggiunge l'atto conclusivo del torneo statunitense
1 min

Continua il sogno della coppia azzurra Vavassori-Bolelli. I due azzurri raggiungono la finalissima del torneo Atp Master 1000 di Miami, sconfiggendo in semifinale l'olandese Arends e l'australiano Smith, al termine di una gara emozionante e chiusa in due set. Gli azzurri si sono imposti con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 23 minuti. 

I break che hanno deciso la sfida

Nel primo set Bolelli e Vavassori partono forte e guadagnano un break al quarto game; pareggiato immediatamente da un controbreak. Ma nel sesto game gli azzurri strappano nuovamente il servizio agli avversari e si riportano avanti, chiudendo il set 6-3. Nella seconda frazione il break decisivo arriva al quinto gioco.

Bolelli e Vavassori, gli avversari in finale

II due tennisti italiani si portano in vantaggio e reggono fino alla fine, chiudendo la sfida in meno di un'ora e mezzo di gioco. Nella finalissima del torneo di Miami, Bolelli e Vavassori  se la vedranno con Harri Heliovaara ed Henry Patten, che nell'altra semifinale hanno avuto la meglio su Granollers e Zeballos, sconfitti in due set con il punteggio di 6-2, 6-3.

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