Errani-Paolini diretta finale Miami doppio femminile: segui la sfida contro Siniakova-Townsend. Tennis oggi LIVE
MIAMI (STATI UNITI) - È il giorno di Sara Errani e Jasmine Paolini, protagoniste della finalissima del torneo di doppio femminile al Masters 1000 di Miami. Le azzurre, teste di serie numero uno del tabellone, sfidano la ceca Katerina Siniakova e la statunitense Taylor Townsend, seconde favorite del seeding. Segui la diretta della partita sul sito de 'Il Corriere dello Sport - Stadio'.
17:40
Dove vedere la finale del doppio femminile in tv e in streaming
La sfida tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend verrà trasmessa in diretta tv da Sky Sport Tennis (canale 203) e Super Tennis HD (in chiaro sul 64 del digitale terrestre). Sarà inoltre possibile seguire il match anche in streaming su Sky Go, NOW, SuperTennix e Supertennis.tv.
17:30
Masters 1000 Miami, finale doppio femminile: data e orario del match
La sfida tra Errani/Paolini e Siniakova/Townsend, valida per la finale del doppio femminile al Masters 1000 di Miami, è in programma oggi - domenica 29 marzo - all'Hard Rock Stadium di Miami non prima delle 18:30 italiane (le 12:30 locali).