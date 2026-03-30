Sinner e la speciale dedica dopo la vittoria a Miami: ecco che cosa ha scritto

Un'altra domenica all'insegna dei successi italiani si è chiusa con la vittoria di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Battendo nell'ultimo atto del torneo Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4 6-4, il numero due del mondo è riuscito a completare il Sunshine Double dopo il trionfo ad Indian Wells. Un traguardo che non era mai stato ripetuto da nessuno da Roger Federer nel 2017, ma l'azzurro è stato il primo nella storia a riuscirci senza perdere nemmeno un set. Sono infatti diventati 34, al termine delle settimane in Florida, i set consecutivi conquistati da Jannik nei Masters 1000. Un successo importantissimo che gli ha permesso anche di avvicinare in classifica Carlos Alcaraz e di continuare la rincorsa alla prima posizione del ranking mondiale.