Sinner e la speciale dedica dopo la vittoria a Miami: ecco che cosa ha scritto
Un'altra domenica all'insegna dei successi italiani si è chiusa con la vittoria di Jannik Sinner al Masters 1000 di Miami. Battendo nell'ultimo atto del torneo Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4 6-4, il numero due del mondo è riuscito a completare il Sunshine Double dopo il trionfo ad Indian Wells. Un traguardo che non era mai stato ripetuto da nessuno da Roger Federer nel 2017, ma l'azzurro è stato il primo nella storia a riuscirci senza perdere nemmeno un set. Sono infatti diventati 34, al termine delle settimane in Florida, i set consecutivi conquistati da Jannik nei Masters 1000. Un successo importantissimo che gli ha permesso anche di avvicinare in classifica Carlos Alcaraz e di continuare la rincorsa alla prima posizione del ranking mondiale.
Sinner e la dedica a Kimi e Bez
Al termine della partita, Sinner ha ancora una volta voluto omaggiare i suoi amici e campioni azzurri che hanno reso la domenica ancora più speciale. Dopo la vittoria, Jannik ha infatti scritto sulla telecamera "Kimi, Bez, Italia" per celebrare il successo di Kimi Antonelli nel Gran Premio di Giappone in Formula 1, ma anche quello di Marco Bezzecchi che ha trionfato nel Gran Premio degli Stati Uniti in Texas conquistando, come Antonelli in F1, la testa del mondiale in Moto GP.