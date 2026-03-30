Sinner non si fida, il commento su Bosnia-Italia: "Sarà molto tosta"

Sinner e il futuro: "Ora si andrà sulla terra battuta"

I successi dello sport italiano non hanno lasciato indifferente il numero due al mondo, che si augura una risposta importante anche dalla Nazionale di Gattuso. "Pù sport ci sono e meglio è. E' un momento incredibile e sono felice di far parte di questo gruppo, ma le cose possono cambiare molto velocemente". Sinner ha chiuso la stagione sul cemento ed è pronto ad una nuova avventura: "Ora si va sulla terra battuta, un gioco completamente diverso, ma sono contento di tornare in Europa e speriamo di fare un buon torneo a Montecarlo. Ora però voglio godermi questo momento, perchè da Doha abbiamo lavorato tantissimo tutti i giorni ed è un risultati pazzesco", ha detto ancora Sinner. "Questo Sunshine Double significa tantissimo, farlo è difficile. Sono fiero di essere italiano e di regalare sempre qualcosa", ha concluso.