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Sinner non si fida, il commento su Bosnia-Italia: "Sarà molto tosta"

Il tennista azzurro si gode il successo a Miami e guarda all'impegno degli azzurri di Gattuso

Le immagini delle telecamere posizionate all'interno dell'Hard Rock Stadium di Miami e che immortalavano Jannik Sinner palleggiare con un pallone da calcio, poco prima dell'inizio della finale del torneo con Lehecka, hanno fatto il giro del mondo e non sono sfuggite ai tifosi azzurri. Molti dei quali hanno suggerito ironicamente a Gattuso sui social di convocare l'altoatesino anche per lo spareggio con la Bosnia. 

 

 

Sinner sulla Nazionale di Gattuso

Sinner non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e per gli altri sport. Ha dedicato un pensiero a Kimi Antonelli (che ha vinto il secondo Gran Premnio consecutivo in Formula 1) e, al termine della finale del torneo di Miami, ha parlato anche della Nazionale di calcio, che sarà impegnata a Zenica contro la Bosnia. "Seguo la Formula 1 e la MotoGP, tanti italiani mi fanno appassionare. Stiamo vivendo un momento incredibile in tantissimi sport, speriamo anche per il Mondiale di calcio anche se sarà molto tosta", ha detto il tennista azzurro.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Sinner e il futuro: "Ora si andrà sulla terra battuta"

I successi dello sport italiano non hanno lasciato indifferente il numero due al mondo, che si augura una risposta importante anche dalla Nazionale di Gattuso. "Pù sport ci sono e meglio è. E' un momento incredibile e sono felice di far parte di questo gruppo, ma le cose possono cambiare molto velocemente". Sinner ha chiuso la stagione sul cemento ed è pronto ad una nuova avventura: "Ora si va sulla terra battuta, un gioco completamente diverso, ma sono contento di tornare in Europa e speriamo di fare un buon torneo a Montecarlo. Ora però voglio godermi questo momento, perchè da Doha abbiamo lavorato tantissimo tutti i giorni ed è un risultati pazzesco", ha detto ancora Sinner. "Questo Sunshine Double significa tantissimo, farlo è difficile. Sono fiero di essere italiano e di regalare sempre qualcosa", ha concluso.

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Le immagini delle telecamere posizionate all'interno dell'Hard Rock Stadium di Miami e che immortalavano Jannik Sinner palleggiare con un pallone da calcio, poco prima dell'inizio della finale del torneo con Lehecka, hanno fatto il giro del mondo e non sono sfuggite ai tifosi azzurri. Molti dei quali hanno suggerito ironicamente a Gattuso sui social di convocare l'altoatesino anche per lo spareggio con la Bosnia. 

 

 

Sinner sulla Nazionale di Gattuso

Sinner non ha mai nascosto la sua passione per il calcio e per gli altri sport. Ha dedicato un pensiero a Kimi Antonelli (che ha vinto il secondo Gran Premnio consecutivo in Formula 1) e, al termine della finale del torneo di Miami, ha parlato anche della Nazionale di calcio, che sarà impegnata a Zenica contro la Bosnia. "Seguo la Formula 1 e la MotoGP, tanti italiani mi fanno appassionare. Stiamo vivendo un momento incredibile in tantissimi sport, speriamo anche per il Mondiale di calcio anche se sarà molto tosta", ha detto il tennista azzurro.

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