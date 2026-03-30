L'agguato, la rincorsa... nel bidone e la doccia di champagne: così hanno festeggiato Jannik Sinner a Miami
È festa grande per Jannik Sinner e il suo team all'Hard Rock Stadium di Miami. Grazie al successo in finale su Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4 6-4, il tennista azzurro è diventato il primo giocatore a completare il Sunshine Double da Roger Federer nel 2017. Con 34 set consecutivi vinti nei Masters 1000, Jannik è però il primo nella storia a riuscirci senza perdere nemmeno un parziale. Un successo arrivato a due settimane dal trionfo a Indian Wells e che gli ha permesso di conquistare il 26° titolo della sua carriera raggiungendo Carlos Alcaraz.
Sinner, che festa con il team
Sarà però poco il tempo per festeggiare per Sinner, che dovrà prepararsi adesso alla stagione sul rosso europeo che prenderà il via con il Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 5 al 12 aprile. Jannik ha comunque giustamente celebrato il successo al termine della partita insieme a tutto il team. Sui social è già virale un video nel quale si vedono negli spogliatoi Simone Vagnozzi e Resnicoff che nascosti aspettano l'ingresso dell'azzurro prima di rincorrerlo e bagnarlo con lo champagne tra scherzi e risate. Un clima decisamente positivo che Sinner si porterà dietro anche nei prossimi impegni.