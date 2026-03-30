L'agguato, la rincorsa... nel bidone e la doccia di champagne: così hanno festeggiato Jannik Sinner a Miami

È festa grande per Jannik Sinner e il suo team all'Hard Rock Stadium di Miami. Grazie al successo in finale su Jiri Lehecka con il punteggio di 6-4 6-4, il tennista azzurro è diventato il primo giocatore a completare il Sunshine Double da Roger Federer nel 2017. Con 34 set consecutivi vinti nei Masters 1000, Jannik è però il primo nella storia a riuscirci senza perdere nemmeno un parziale. Un successo arrivato a due settimane dal trionfo a Indian Wells e che gli ha permesso di conquistare il 26° titolo della sua carriera raggiungendo Carlos Alcaraz.