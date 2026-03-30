Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
lunedì 30 marzo 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
La misteriosa tennista ospite a sorpresa di Jannik Sinner a Miami: ecco chi è Sorana Cirstea

La misteriosa tennista ospite a sorpresa di Jannik Sinner a Miami: ecco chi è Sorana Cirstea

La giocatrice rumena, classe 1990 ed ex numero 21 del ranking, ha annunciato che il 2026 sarà il suo ultimo anno nel circuito Wta
1 min
Tagsjannik sinnersorana cirstea

Durante le due settimane da favola che hanno portato Jannik Sinner e conquistare il Masters 1000 di Miami e a diventare il primo giocatore nella storia a completare il Sunshine Double senza perdere nemmeno un set, in molti avranno notato una presenza particolare nel box dell'azzurro durante la sfida di ottavi di finale contro Alex Michelsen. Oltre al team composto da Simone Vagnozzi, Darren Cahill e Alejandro Resnicoff nella partita con lo statunitense era infatti presente anche la tennista rumena Sorana Cirstea. Nessun nuovo gossip in vista però, solamente legame professionale e una profonda amicizia con i componenti della squadra Sinner. 

Chi è Sorana Cirstea

Cirstea è professionalmente legata da anni a Cahill, con il quale ha collaborato nel 2013 e poi mantenuto un ottimo rapporto. Classe 1990, Cirstea ha annunciato che il 2026 sarà il suo ultimo anno nel circuito Wta prima del  ritiro dal tennis professionistico. La rumena ha conquistato nel corso della sua carriera tre titoli nel circuito maggiore e ha raggiunto il suo miglior risultato in classifica 2013, quando arrivò fino alla 21ª posizione del ranking Wta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Sinner, il commento su Bosnia-ItaliaSinner nella storia del tennis: ecco perché

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS