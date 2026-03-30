La misteriosa tennista ospite a sorpresa di Jannik Sinner a Miami: ecco chi è Sorana Cirstea

Durante le due settimane da favola che hanno portato Jannik Sinner e conquistare il Masters 1000 di Miami e a diventare il primo giocatore nella storia a completare il Sunshine Double senza perdere nemmeno un set, in molti avranno notato una presenza particolare nel box dell'azzurro durante la sfida di ottavi di finale contro Alex Michelsen. Oltre al team composto da Simone Vagnozzi, Darren Cahill e Alejandro Resnicoff nella partita con lo statunitense era infatti presente anche la tennista rumena Sorana Cirstea. Nessun nuovo gossip in vista però, solamente legame professionale e una profonda amicizia con i componenti della squadra Sinner.

Chi è Sorana Cirstea

Cirstea è professionalmente legata da anni a Cahill, con il quale ha collaborato nel 2013 e poi mantenuto un ottimo rapporto. Classe 1990, Cirstea ha annunciato che il 2026 sarà il suo ultimo anno nel circuito Wta prima del ritiro dal tennis professionistico. La rumena ha conquistato nel corso della sua carriera tre titoli nel circuito maggiore e ha raggiunto il suo miglior risultato in classifica 2013, quando arrivò fino alla 21ª posizione del ranking Wta.