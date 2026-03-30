Il coach di Alcaraz snobba la rincorsa di Sinner al numero uno: "Può succedere ma..."
Dopo aver completato il Sunshine Double con la vittoria nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami senza perdere neanche un set, Jannik Sinner ha messo nel mirino la prima posizione del ranking mondiale attualmente occuppata da Carlos Alcaraz. Dopo la deludente trasferta sul cemento americano dello spagnolo, il tennista azzurro potrebbe operare il sorpasso già a partire dal torneo Montecarlo, in programma dal 5 al 12 aprile. Jannik tornerà infatti sicuramente numero 1 in caso di successo nel Principato e con altri tre scenari: se arriva in finale e Alcaraz non arriva in finale, se arriva in semifinale e Alcaraz non arriva in semifinale e se raggiunge i quarti e Alcaraz non supera l’esordio.
Samuel Lopez sulla lotta al numero 1
Anche Samuel Lopez, attuale allenatore di Alcaraz, ha parlato della rincorsa al numero 1: "Credo che Carlos capisca che può succedere e che non sia un dramma. Gli è già successo in passato. Alla fine, essere numero 1 o numero 4… quello che conta è vedere che stai crescendo, che sei pronto per i grandi momenti e che puoi continuare a vincere titoli. Il primo posto è il risultato della costanza che dimostri durante tutto l’anno. Questa è una maratona, non uno sprint. Vedremo: in diversi momenti uno dei due difende più punti dell'altro e viceversa. Alla fine, chi chiuderà al primo posto lo avrà meritato. Non c’è bisogno di dare a questa cosa più importanza di quella che ha".