Il coach di Alcaraz snobba la rincorsa di Sinner al numero uno: "Può succedere ma..."

Dopo aver completato il Sunshine Double con la vittoria nei Masters 1000 di Indian Wells e Miami senza perdere neanche un set, Jannik Sinner ha messo nel mirino la prima posizione del ranking mondiale attualmente occuppata da Carlos Alcaraz . Dopo la deludente trasferta sul cemento americano dello spagnolo, il tennista azzurro potrebbe operare il sorpasso già a partire dal torneo Montecarlo , in programma dal 5 al 12 aprile. Jannik tornerà infatti sicuramente numero 1 in caso di successo nel Principato e con altri tre scenari: se arriva in finale e Alcaraz non arriva in finale, se arriva in semifinale e Alcaraz non arriva in semifinale e se raggiunge i quarti e Alcaraz non supera l’esordio.

Samuel Lopez sulla lotta al numero 1

Anche Samuel Lopez, attuale allenatore di Alcaraz, ha parlato della rincorsa al numero 1: "Credo che Carlos capisca che può succedere e che non sia un dramma. Gli è già successo in passato. Alla fine, essere numero 1 o numero 4… quello che conta è vedere che stai crescendo, che sei pronto per i grandi momenti e che puoi continuare a vincere titoli. Il primo posto è il risultato della costanza che dimostri durante tutto l’anno. Questa è una maratona, non uno sprint. Vedremo: in diversi momenti uno dei due difende più punti dell'altro e viceversa. Alla fine, chi chiuderà al primo posto lo avrà meritato. Non c’è bisogno di dare a questa cosa più importanza di quella che ha".