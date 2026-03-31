Sinner e Alcaraz, che succede adesso: programmazione e tornei, cosa faranno nelle prossime settimane e i retroscena

Un a doppietta da record e una situazione di classifica quasi completamente ribaltata nel giro di un mese. Jannik Sinner, conquistando senza perdere alcun set i Masters 1000 di Indian Wells e Miami, ha riaperto il discorso relativo alla lotta per il primato del ranking ATP, che dopo il fenomenale avvio di stagione di Carlos Alcaraz sembrava invece essere abbastanza definito, almeno nel breve periodo. Con l’ultimo aggiornamento della classifica mondiale la distanza tra i due si è ridotta a 1.190 punti, mettendo il tennista altoatesino nelle condizioni di poter mettere a segno il sorpasso già alla fine del Masters 1000 di Montecarlo, che andrà in scena dal 5 al 12 aprile . Dando per scontato che sarà ai nastri di partenza del torneo monegasco (a cui è iscritto anche in doppio con Zizou Bergs) il destino di Jannik è ora nelle proprie mani. Vincendo il titolo nel Principato, l’azzurro si riprenderebbe il trono del ranking. A Sinner potrebbe comunque bastare anche raggiungere la finale o la semifinale, a patto che lo spagnolo venga sconfitto almeno un turno prima rispetto al rivale. Infine, resta l’ipotesi più improbabile, ossia quella dell’eliminazione di Sinner nei quarti di finale, con Alcaraz sconfitto al primo turno, che poterebbe i due ad avere lo stesso numero di punti: come previsto dal regolamento, in quel caso sarebbe Jannik a prendersi il primato, avendo conquistato più punti nei tornei obbligatori nelle ultime 52 settimane.

La programmazione di Sinner e Alcaraz

Dall’inizio del 2024 non c’è stato alcun torneo - con Jannik e Carlos presenti contemporaneamente - nel corso del quale entrambi fossero battuti sul campo. Del resto, i 12.400 punti attuali con cui l’azzurro è numero 2 del mondo, nella maggior parte degli altri periodi sarebbero stati più che sufficienti per essere in vetta alla classifica. Indipendentemente da come andranno le cose a Montecarlo, è probabile che si andrà avanti per diversi tornei con la possibilità di avere sorpassi e controsorpassi al vertice. In quest’ottica, bisognerà capire quale sarà la programmazione dei contendenti negli eventi che precedono il Roland Garros. Anche a causa dei problemi fisici, Alcaraz in passato ha sempre disertato almeno uno dei tre Masters 1000 sul rosso, ma considerando i pochi match giocati tra Indian Wells e (soprattutto) Miami, è possibile che in questo caso possa giocarli tutti. Avendo disputato il doppio degli incontri nella trasferta americana, è invece più probabile che Sinner possa decidere di prendersi una pausa: un’ipotesi difficile, ma non totalmente da escludere, è che a Montecarlo possa disputare solo il torneo di doppio.