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martedì 31 marzo 2026
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Il talento è solo l'inizio

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Leggi il commento ai ragazzi italiani che fanno scuola: Sinner, Antonelli e Bezzecchi
Paolo de Laurentiis
1 min
TagsTennisoggi
Ragazzi che fanno scuola, vincono, entusiasmano, trascinano. Fanno sembrare facile quello che non lo è. Si complimentano uno con l’altro, triangolando tra Suzuka (Antonelli), Miami (Sinner), Austin (Bezzecchi). Sono i nostri campioni, senza distinzione di sport: prima le Olimpiadi estive e invernali, ora i motori con Antonelli e Bezzecchi più la costante Sinner, da anni in prima fila. Un’esplosione di talento. Che non vince mai da solo, soprattutto nell

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