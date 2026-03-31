Il talento è solo l'inizio

Leggi il commento ai ragazzi italiani che fanno scuola: Sinner, Antonelli e Bezzecchi

Ragazzi che fanno scuola, vincono, entusiasmano, trascinano. Fanno sembrare facile quello che non lo è. Si complimentano uno con l’altro, triangolando tra Suzuka (Antonelli), Miami (Sinner), Austin (Bezzecchi). Sono i nostri campioni, senza distinzione di sport: prima le Olimpiadi estive e invernali, ora i motori con Antonelli e Bezzecchi più la costante Sinner, da anni in prima fila. Un’esplosione di talento. Che non vince mai da solo, soprattutto nell