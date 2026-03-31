L'ex tennista punge su Sinner e Alcaraz: "Non hanno rivali all'altezza"

Quando la nuova generazione si prende la scena sulla vecchia, cominciano i confronti. È inevitabile e accade in tutti gli sport, tennis compreso. Sinner e Alcaraz sono spesso accostati ai mitici Big 4 di qualche anno fa, ovvero Federer, Nadal, Djokovic e Murray , confrontando record, livello degli avversari e titoli. L'impresa però è ardua e, forse, inutile: cambiano i tempi e cambia il tennis, a ogni epoca il suo. Diventa impossibile paragonare i campioni del passato con quelli del presente e stabilire chi è il migliore perché sono tanti gli aspetti da considerare, spesso non sovrapponibili.

Delgado: "Sinner e Alcaraz senza rivali"

Si discute, quindi. L'ex tennista Jamie Delgado, che nel corso della sua carriera ha allenato Murray, Shapovalov e Dimitrov e che collabora attualmente con Jack Draper, si è aggiunto alla discussione perché conosce bene le differenze tra le ultime generazioni tennistiche, con cui si è confrontato negli anni. "I Big 3 hanno affrontato avversari più forti di quelli che trovano oggi Alcaraz e Sinner", ha sentenziato. "Carlos e Jannik sono due incredibili giocatori e penso che avrebbero potuto sicuramente competere con Federer, Djokovic e Nadal. Credo che in passato, parlo di dieci anni fa, ci fossero più rivali in grado di impensierire i Big 3. Il livello era più alto quando Roger, Novak, Rafa e Andy erano al culmine della loro carriera", ha spiegato Delgado al podcast Off Court With Greg.

Delgado: "Erano più forti prima"

Delgado ha aggunto: "Subito dietro di loro c'erano giocatori del calibro di Juan Martin del Potro, Stan Wawrinka e Tomas Berdych. Tennisti che rappresentavano una minaccia maggiore rispetto a quelli attuali. I primi 10 o 15 al mondo, secondo il mio punto di vista, erano più forti prima, ma il livello generale si è invece alzato. Negli ultimi anni, quando ho allenato Dimitrov, ogni partita è diventata difficile; mentre in passato i match di primo turno erano più una passeggiata".