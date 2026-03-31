Montecarlo, altri due forfait importanti: ecco chi sono e perché ci sono tante rinunce all’ultimo momento
A pochi giorni dal via del Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 5 al 12 aprile, arrivano altri due forfait di prestigio. Dopo Novak Djokovic e Taylor Fritz, anche Jack Draper e Sebastian Korda hanno deciso di non prendere parte al torneo che apre la stagione sul rosso europeo. I due ritiri consentiranno l'ingresso diretto nel tabellone principale del francese Giovanni Mpetshi Perricard e del tedesco Daniel Altmaier, ma non è escluso nelle prossime ore che possano arrivare ulteriori forfait. Lo stesso allenatore di Carlos Alcaraz, Samuel Lopez, ha ammesso che la decisione di partecipare al torneo del Principato è arrivata solamente a causa dei deludenti risultati dello spagnolo sul cemento americano.
Montecarlo, il motivo di tanti ritiri
A differenza degli altri otto tornei Masters 1000, il Rolex Monte-Carlo Masters non è obbligatorio per i giocatori appartenenti alla Top 30. La mancata partecipazione all'evento permette infatti ai tennisti di non ricevere sanzioni in caso di assenza. Un'opportunità che molti altri giocatori potrebbero cogliere per riposare dopo la trasferta sul cemento americano tra Indian Wells e Miami e preparare con più attenzione la stagione sulla terra rossa.