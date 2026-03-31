Montecarlo, altri due forfait importanti: ecco chi sono e perché ci sono tante rinunce all’ultimo momento

A pochi giorni dal via del Masters 1000 di Montecarlo, in programma dal 5 al 12 aprile, arrivano altri due forfait di prestigio. Dopo Novak Djokovic e Taylor Fritz, anche Jack Draper e Sebastian Korda hanno deciso di non prendere parte al torneo che apre la stagione sul rosso europeo. I due ritiri consentiranno l'ingresso diretto nel tabellone principale del francese Giovanni Mpetshi Perricard e del tedesco Daniel Altmaier, ma non è escluso nelle prossime ore che possano arrivare ulteriori forfait. Lo stesso allenatore di Carlos Alcaraz, Samuel Lopez, ha ammesso che la decisione di partecipare al torneo del Principato è arrivata solamente a causa dei deludenti risultati dello spagnolo sul cemento americano.