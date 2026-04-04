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lunedì 6 aprile 2026
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Mouratoglou: "Quando Alcaraz si girò e chiese di fare silenzio". Poi parla del futuro di Sinner

Le parole dello storico coach di Serena Williams sul possibile ritorno della statunitense, sul suo UTS a Nimes e sul dualismo tra Carlos e Jannik: cos'ha detto
Lorenzo Ercoli
1 min
TagsMouratoglusinneroggi

NIMES (FRANCIA) - «Ci tengo sempre a precisare che lo UTS non è un’esibizione. Perché in un evento di quel tipo l’ingaggio non dipende dal risultato e i tennisti giocano al 30% del loro potenziale. Qui invece si compete per davvero, anche perché il vincitore guadagna più di chi perde subito. Noi vogliamo un mix tra competizione e show, esattamente come accade in NBA». Nell’impareggiabile cornice dell&rsqu

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