Sinner spiega la sua scelta: "Ecco perché ho preferito il tennis allo sci"

"Perchè ho scelto il tennis e non lo sci? Perchè sulle piste vincevo tanto, mentre con la racchetta non vincevo mai". Jannik Sinner si racconta senza filtri. In un video sul suo canale Youtube il fuoriclasse azzurro parla dell'inizio della sua carriera: dei sacrifici fatti e del motivo che lo ha spinto a preferire il mondo del tennis allo sci. Il numero due del mondo spiega i suoi obiettivi a breve e lungo termine: "Come tennista, ovviamente ti alleni per vincere il più possibile, ma devi anche goderti il percorso. Ci sono alti e bassi, è normale - ammette Sinner -. Come persona, cerco di crescere nel modo giusto: il successo non dovrebbe mai cambiare una persona. Questo per me è fondamentale, così come circondarsi di persone giuste, cosa che sto facendo. E poi godersi la vita, perché si vive una volta sola".