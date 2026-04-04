L'improbabile amicizia tra Verdone e Medvedev: "Sembra un po' matto, ma..."

Carlo Verdone e Daniil Medvedev sono amici. L'ha confermato il regista e attore romano durante un'intervista con Alessandro Cattelan: "Era l’epoca in cui Medvedev stava vincendo tutte le partite. Mi piaceva questo suo modo di giocare, un po’ scoordinato però molto efficace, che metteva in imbarazzo tutti gli altri tennisti. Ne ho parlato con Berrettini e mi ha detto: "Guarda che con quello ti arrivano delle palle che sembrano facili ma sono complicate". Allora sono rimasto affascinato dal suo tennis un po’ sbilenco. Meloccaro, il giornalista, poi mi ha mandato un video di Medvedev: "Dear Carlo, i am Daniil, congratulations for Oscar, Grande Bellezza…". E alla fine mi dice: "Sarai sempre il mio ospite preferito, vienimi a trovare quando vuoi". Io purtroppo non ho molti fan perché mi contestano sempre. Mi fa piacere avere un fan così e gli dico: "Ma volentieri.."".