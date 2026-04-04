L'improbabile amicizia tra Verdone e Medvedev: "Sembra un po' matto, ma..."
Carlo Verdone e Daniil Medvedev sono amici. L'ha confermato il regista e attore romano durante un'intervista con Alessandro Cattelan: "Era l’epoca in cui Medvedev stava vincendo tutte le partite. Mi piaceva questo suo modo di giocare, un po’ scoordinato però molto efficace, che metteva in imbarazzo tutti gli altri tennisti. Ne ho parlato con Berrettini e mi ha detto: "Guarda che con quello ti arrivano delle palle che sembrano facili ma sono complicate". Allora sono rimasto affascinato dal suo tennis un po’ sbilenco. Meloccaro, il giornalista, poi mi ha mandato un video di Medvedev: "Dear Carlo, i am Daniil, congratulations for Oscar, Grande Bellezza…". E alla fine mi dice: "Sarai sempre il mio ospite preferito, vienimi a trovare quando vuoi". Io purtroppo non ho molti fan perché mi contestano sempre. Mi fa piacere avere un fan così e gli dico: "Ma volentieri.."".
Verdone e Medvedev si scrivono sempre
"Poi Medvedev è tornato a Roma, ci siamo incontrati, abbiamo scattato una foto, mi ha regalato una maglietta con una bella dedica. Ogni volta che scende in campo per una partita ci mandiamo dei messaggi".
Ancora: "È un bravo ragazzo, anche se sembra un po’ matto, sembra un po’ matto perché in campo perde il lume della ragione. Ma io nella mia vita non ho mai conosciuto una persona più educata di Daniil Medvedev".