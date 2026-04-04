Sinner svela il segreto del suo incredibile inizio di stagione: "Mi sono preparato sotto il sole torrido e alla fine..."
La sua presenza era stata messa in dubbio ma Sinner alla fine ha risposto presente. Le fatiche del cemento americano sono già state smaltite (e il Sunshine Double conquistato ha aiutato eccome) e la carica è quella di sempre, quella di un fenomeno che vuole riprendersi il prima possibile il primo posto nella classifica Atp.
Sul rosso di Montecarlo Jannik farà le prove in vista di Roma e del Roland Garros ma l'intento è quello di arrivare il più avanti possibile, magari fino ad una ipotetica finale con Alcaraz, un inedito in questo 2026. "In ogni torneo hai delle sensazioni un po' uniche - ha detto Sinner in conferenza stampa -. A Miami ho servito molto bene. Ma qui a Montecarlo cambia il modo in cui devi giocare e servire. Non puoi sempre cercare l'ace. Devi saperti aprire bene il campo con degli angoli stretti e devi esser più paziente da fondo campo. Poi c'è la smorzata. Diventa quindi un gioco più tattico: ci stiamo lavorando su queste cose".
Il segreto di Sinner per questo grande inizio di stagione
"Abbiamo lavorato sodo per preparaci a questa superficie che sappiamo essere fisicamente più impegnativa. Ho giocato bene l'anno scorso, quindi vedremo come andrà quest'anno ma ho buone sensazioni", ha proseguito Jannik che ha sottolineato come fare sessioni molto lunghe di preparazione sotto il sole lo abbia aiutato a gestire i problemi delle alte temperature in campo: "Non ne ho risentito negli Stati Uniti ed è grazie alla preparazione che abbiamo svolto con il mio team. La mia resistenza è molto aumentata e ne risento di meno".
L'obiettivo dell'altoatesino è quello di proseguire la sua pazzesca striscia di imbattibilità nella categoria 1000: "Montecarlo è un buon torneo ed è un'ottima competizione di preparazione per i prossimi impegni sul rosso. È importante poter dormire a casa, sentirsi a casa, è una cosa molto positiva per me. Come mi sento sul rosso? Ogni giocatore ha le sue preferenze e la terra battuta non è la mia superficie preferita ma credo di poter giocare un buon tennis anche qui".
La corsa di Sinner al numero uno della classifica Atp
Ultima battuta sul suo vero obiettivo di questo inzio stagione: "Tornare numero uno? Quando sei un giocatore top giochi per vincere trofei. I punti in classifica sono, in un certo senso, secondari. Non è un singolo torneo a definire se qualcuno è il numero 1 o il numero 2. Chiaramente cercherò di vincere quante più partite possibile". E la lista di successi consecutivi fin qui ottenuti è decisamente beneaugurante.
La sua presenza era stata messa in dubbio ma Sinner alla fine ha risposto presente. Le fatiche del cemento americano sono già state smaltite (e il Sunshine Double conquistato ha aiutato eccome) e la carica è quella di sempre, quella di un fenomeno che vuole riprendersi il prima possibile il primo posto nella classifica Atp.
Sul rosso di Montecarlo Jannik farà le prove in vista di Roma e del Roland Garros ma l'intento è quello di arrivare il più avanti possibile, magari fino ad una ipotetica finale con Alcaraz, un inedito in questo 2026. "In ogni torneo hai delle sensazioni un po' uniche - ha detto Sinner in conferenza stampa -. A Miami ho servito molto bene. Ma qui a Montecarlo cambia il modo in cui devi giocare e servire. Non puoi sempre cercare l'ace. Devi saperti aprire bene il campo con degli angoli stretti e devi esser più paziente da fondo campo. Poi c'è la smorzata. Diventa quindi un gioco più tattico: ci stiamo lavorando su queste cose".