Lutto per Simone Bolelli: è morto il papà. Gli aveva dedicato la vittoria del doppio a Miami

Il mondo del tennis italiano è in lutto per la scomparsa di Daniele Bolelli, padre di Simone, a cui il tennista azzurro era profondamente legato. A darne notizia è stata la Federazione Italiana Tennis e Padel con un comunicato ufficiale, in cui il presidente Angelo Binaghi e tutta la FITP hanno espresso vicinanza alla famiglia in questo momento di dolore. Daniele Bolelli aveva 71 anni ed è morto dopo una malattia. Figura discreta ma sempre presente, ha accompagnato da vicino la crescita sportiva del figlio, diventato uno dei migliori doppisti italiani della storia, protagonista anche dei successi in Coppa Davis.

Addio al papà di Bolelli

Solo una settimana fa, Simone Bolelli e Andrea Vavassori gli avevano dedicato la vittoria al Masters 1000 di Miami, con un messaggio sulle telecamere carico di affetto e speranza, invitandolo a non mollare. Originario di Budrio, dove è cresciuto Simone, Daniele Bolelli aveva lavorato prima come odontotecnico e successivamente nel settore della pubblicità e del marketing. Sempre lontano dai riflettori, è stato un punto di riferimento fondamentale nella vita e nella carriera del figlio. Un indizio del peggioramento delle condizioni del padre di Simone era già emerso dall’entry list del doppio di Montecarlo, dove Andrea Vavassori sarà in campo insieme a Matteo Berrettini.