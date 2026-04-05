Cobolli e la cena monegasca: "Berrettini è una 'sòla'. Ha lasciato a casa il portafoglio..."

MONTE-CARLO - Folto gruppo di italiani a Monte-Carlo per il primo Masters 1000 della stagione su terra rossa , dove non c'è solamente Jannik Sinner e rapprsentare i colori azzurri. Dietro al numero 2 del mondo scalpitano infatti altri big del nostro tennis , che in attesa dei rispettivi debutti fanno gruppo e si divertono insieme nel Principato.

Cobolli e la cena monegasca con Berrettini e Musetti

Simpatico ad esempio il siparietto di una cena tra Flavio Cobolli, Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti, raccontato dal primo in un'intervista a 'Sky Sport': "Berrettini ha volontariamente non portato il portafoglio per non pagare - ha raccontato proprio Cobolli -. Io mi sono proposto, ma Musetti si è intenerito perché la scorsa volta ho pagato io, quindi ha detto: 'Devo pagare' . Ho visto delle difficoltà quando ha dovuto scrivere i numeri della carta di credito, per un conto abbastanza elevato, però alla fine la più grande sola è Matteo - ha scherzato ancora il 23enne tennista romano -. Perché venire a cena senza portafoglio, con tutto il tavolo più piccolo di lui, è irrispettoso. Sicuramente la cena che faremo a Roma la pagherà Matteo. Però ha già detto che cucinerà lui, quindi non pagherà".

Azzurri pronti al debutto nel Masters 1000 di Monte-Carlo

Cobolli (n.13 Atp) intanto attende di esordire contro un qualificato al primo turno di un torneo che lo vede testa di serie n.10. Aspetta un qualificato anche Berrettini (scivolato al 91° posto nel ranking e in tabellone grazie a una 'wild card') mentre Musetti, n.5 Atp e quarta testa di serie a Monte Carlo, entrerà in scena direttamente al secondo turno (dove affronterà il monegasco e padrone di casa Vacherot o un qualificato).