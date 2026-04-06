Masters 1000 Monte-Carlo, Arnaldi fuori al primo turno: vince Garin in due set

Arnaldi, numero 107 del mondo, che in questa stagione non ha mai superato il primo turno nel tabellone principale di un torneo Atp, cade per 6-2, 6-4 contro il cileno Cristian Garin, numero 100 del ranking e pure lui proveniente dalle qualificazioni. Monte-Carlo resta un tabù per Arnaldi che anche negli ultimi due anni aveva perso al primo turno: nel 2024 contro l'indiano Nagal, l'anno scorso contro il tedesco Altmaier.