Masters 1000 Monte-Carlo, Arnaldi fuori al primo turno: vince Garin in due set
MONTE-CARLO - Continua il 2026 da incubo per Matteo Arnaldi. Sconfitto nel decisivo turno delle qualificazioni ma ripescato come lucky loser, il 25enne sanremese (n.107 del mondo) esce subito di scena al "Rolex Monte-Carlo Masters", il primo Masters 1000 stagionale sulla terra battuta, in programma al Country Club nel Principato con un montepremi da 6.309.095 euro.
Arnaldi, numero 107 del mondo, che in questa stagione non ha mai superato il primo turno nel tabellone principale di un torneo Atp, cade per 6-2, 6-4 contro il cileno Cristian Garin, numero 100 del ranking e pure lui proveniente dalle qualificazioni. Monte-Carlo resta un tabù per Arnaldi che anche negli ultimi due anni aveva perso al primo turno: nel 2024 contro l'indiano Nagal, l'anno scorso contro il tedesco Altmaier.