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martedì 7 aprile 2026
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Sinner-Humbert, secondo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Inizia la corsa nel Principato per l'azzurro, che in caso di titolo si riprenderebbe la prima posizione della classifica mondiale
2 min
Tagsjannik sinnerMasters 1000 Monte Carlo

Jannik Sinner è pronto all'esordio stagionale sulla terra rossa. Dopo aver completato il Sunshine Double conquistando i titoli di Indian Wells e Miami, l'azzurro arriva al Masters 1000 di Montecarlo con la possibilità di riprendersi la vetta della classifica mondiale e sorpassare così Carlos Alcaraz. Per riuscirci dovrà vincere il titolo o sperare che lo spagnolo non arrivi in fondo: la corsa di Jannik nel torneo del Principato inizierà contro Ugo Humbert.

Sinner-Humbert, quando si gioca

La partita tra Sinner e Humbert, valida per il secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma martedì 7 aprile sul Court Ranieri III al termine della sfida tra Roberto Bautista Agut e Matteo Berrettini al via dalle ore 11:00.

I precedenti tra Sinner e Humbert

Sono due i precedenti tra Sinner e Humbert ed è 1-1 il conto dei confronti diretti. L'ultimo incrocio risale al primo turno del Masters 1000 di Madrid del 2021, dove ad avere la meglio fu l'azzurro con il punteggio di 6-2 6-4.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520 

SECONDO TURNO – € 45.520 

TERZO TURNO – € 84.980 

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370

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