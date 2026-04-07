Sinner-Humbert, secondo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Jannik Sinner è pronto all'esordio stagionale sulla terra rossa. Dopo aver completato il Sunshine Double conquistando i titoli di Indian Wells e Miami, l'azzurro arriva al Masters 1000 di Montecarlo con la possibilità di riprendersi la vetta della classifica mondiale e sorpassare così Carlos Alcaraz. Per riuscirci dovrà vincere il titolo o sperare che lo spagnolo non arrivi in fondo: la corsa di Jannik nel torneo del Principato inizierà contro Ugo Humbert.
Sinner-Humbert, quando si gioca
La partita tra Sinner e Humbert, valida per il secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma martedì 7 aprile sul Court Ranieri III al termine della sfida tra Roberto Bautista Agut e Matteo Berrettini al via dalle ore 11:00.
I precedenti tra Sinner e Humbert
Sono due i precedenti tra Sinner e Humbert ed è 1-1 il conto dei confronti diretti. L'ultimo incrocio risale al primo turno del Masters 1000 di Madrid del 2021, dove ad avere la meglio fu l'azzurro con il punteggio di 6-2 6-4.
Dove vedere la partita in tv
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Montecarlo, il montepremi
PRIMO TURNO – € 25.520
SECONDO TURNO – € 45.520
TERZO TURNO – € 84.980
QUARTI DI FINALE – € 158.700
SEMIFINALE – € 290.960
FINALE – € 532.120
VINCITORE – € 974.370