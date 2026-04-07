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Alcaraz è stufo, lo sfogo in conferenza stampa: "Telecamere ovunque, e la privacy?"

Lo spagnolo si sfoga alla vigilia del torneo di Montecarlo: "Per gli appassionati sarà fantastico, ma per noi giocatori..."

"Per gli appassionati sarà fantastico, ma per noi giocatori non esiste più la privacy". Carlos Alcaraz entra a gamba tesa sulla gestione delle immagini nel mondo del tennis. Il numero uno della classifica Atp torna sui video che hanno immortalato Coco Gauff nei corridoi della Rod Laver Arena: la tennista statunitense, tornando negli spogliatoi dopo la sconfitta con Elina Svitolna agli Australian Open, ha rotto la racchetta, sfogando la sua frustazione al termine della gara.

 

 

La privacy e le telecamere: le parole di Alcaraz

Un'immagine forte, ripresa in una zona isolata e immortalata dalle innumerevoli telecamere posizionate all'interno degli spogliatoi. "Per gli appassionati è fantastico. Amano vedere cosa succede dietro le quinte, quello che facciamo, com’è l’interno delle strutture durante i tornei. Ma per i giocatori è un po’ strano, perché non abbiamo più un posto dove rilassarci, dato che pensiamo continuamente che ci siano telecamere e che tutti ci stiano guardando", ha ribadito Alacaraz a Montecarlo.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

La polemica lanciata da Alcaraz

Il tennista spagnolo, alla vigilia dell'esordio nel torneo monegasco, ha ribadito: "Avere telecamere così vicine - conferma Alcaraz - che possono vedere anche ciò che stiamo guardando sui nostri telefoni, mi sembra eccessivo. Già di per sé non abbiamo molta privacy nei tornei, e credo che questo sia troppo. Dovremmo avere spazi dove poter stare da soli senza essere filmati" , ha concluso lo spagnolo. 

 

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

"Per gli appassionati sarà fantastico, ma per noi giocatori non esiste più la privacy". Carlos Alcaraz entra a gamba tesa sulla gestione delle immagini nel mondo del tennis. Il numero uno della classifica Atp torna sui video che hanno immortalato Coco Gauff nei corridoi della Rod Laver Arena: la tennista statunitense, tornando negli spogliatoi dopo la sconfitta con Elina Svitolna agli Australian Open, ha rotto la racchetta, sfogando la sua frustazione al termine della gara.

 

 

La privacy e le telecamere: le parole di Alcaraz

Un'immagine forte, ripresa in una zona isolata e immortalata dalle innumerevoli telecamere posizionate all'interno degli spogliatoi. "Per gli appassionati è fantastico. Amano vedere cosa succede dietro le quinte, quello che facciamo, com’è l’interno delle strutture durante i tornei. Ma per i giocatori è un po’ strano, perché non abbiamo più un posto dove rilassarci, dato che pensiamo continuamente che ci siano telecamere e che tutti ci stiano guardando", ha ribadito Alacaraz a Montecarlo.

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