Alcaraz è stufo, lo sfogo in conferenza stampa: "Telecamere ovunque, e la privacy?"

La privacy e le telecamere: le parole di Alcaraz

Un'immagine forte, ripresa in una zona isolata e immortalata dalle innumerevoli telecamere posizionate all'interno degli spogliatoi. "Per gli appassionati è fantastico. Amano vedere cosa succede dietro le quinte, quello che facciamo, com’è l’interno delle strutture durante i tornei. Ma per i giocatori è un po’ strano, perché non abbiamo più un posto dove rilassarci, dato che pensiamo continuamente che ci siano telecamere e che tutti ci stiano guardando", ha ribadito Alacaraz a Montecarlo.