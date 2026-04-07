Berrettini-Bautista Agut, primo turno Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Inizierà contro Roberto Bautista Agut l'avventura di Matteo Berrettini nel Masters 1000 di Montecarlo . In tabellone grazie ad una wild card, il romano è reduce dalla brutta sconfitta rimediata all'esordio nell' Atp di Marrakech per mano di Ignacio Buse e proverà a rifarsi proprio nel torneo del Principato dove lo scorso anno uscì di scena per mano di Lorenzo Musetti agli ottavi di finale. In caso di vittoria, Matteo troverebbe la testa di serie numero 7 del tabellone Daniil Medvedev .

Berrettini-Bautista Agut, quando si gioca

La partita tra Berrettini e Bautista Agut, valida per il secondo turno del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma martedì 7 aprile sul Court Ranieri III a partire dalle ore 11:00.

I precedenti tra Berrettini e Bautista Agut

Sono cinque i precedenti tra Berrettini e Bautista Agut, con l'azzurro che è avanti 4-1 nel conto dei confronti diretti. L'ultima sfida risale alla semifinale di Atp Cup del 2021 dove ad avere la meglio è stato Matteo con lo score di 6-3 7-5.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.980

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370