Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 7 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
McEnroe, lo spietato commento contro Sabalenka: "Perderebbe anche contro...". Le sue parole fanno discutere© APS

McEnroe, lo spietato commento contro Sabalenka: "Perderebbe anche contro...". Le sue parole fanno discutere

Patrick, fratello di John, ha parlato del confronto tra circuito Atp e Wta prendendo di mira la numero uno del tennis femminile
1 min
TagsAryna Sabalenkapatrick mcenroe

Fanno discutere le nuove dichiarazioni di Patrick McEnroe, fratello del ben più noto John, nei confronti della numero uno del mondo Aryna Sabalenka. L'ex giocatore statunitense ha deciso di andarsi giù decisamente pesante su un argomento delicato che aveva tenuto banco per parecchio tempo nell'opionione tennistica soprattutto dopo la "Battaglia dei Sessi 2.0", ovvero il match di esibizione andato in scena il 28 dicembre 2025 alla Coca-Cola Arena di Dubai tra la stessa Sabalenka e Nick Kyrgios, che si era imposto in quella sfida con un netto 6-3 6-3.

McEnroe, le dichiarazioni su Sabalenka

"Il miglior 17enne del mondo batterebbe Sabalenka 6-1 6-1" - ha dichiarato McEnroe aggiungendo però che il confronto sarebbe irrilevante e che la sua osservazione non era volta a sminuire il tennis femminile, ma a sottolineare come sia di base sbagliato comparare il circuito Atp a quello Wta.

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

Alcaraz è stufo, lo sfogo in conferenzaBerrettini avanti a Montecarlo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS