McEnroe, lo spietato commento contro Sabalenka: "Perderebbe anche contro...". Le sue parole fanno discutere

Fanno discutere le nuove dichiarazioni di Patrick McEnroe, fratello del ben più noto John, nei confronti della numero uno del mondo Aryna Sabalenka. L'ex giocatore statunitense ha deciso di andarsi giù decisamente pesante su un argomento delicato che aveva tenuto banco per parecchio tempo nell'opionione tennistica soprattutto dopo la "Battaglia dei Sessi 2.0", ovvero il match di esibizione andato in scena il 28 dicembre 2025 alla Coca-Cola Arena di Dubai tra la stessa Sabalenka e Nick Kyrgios, che si era imposto in quella sfida con un netto 6-3 6-3.