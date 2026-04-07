Sinner, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Dopo la semifinale raggiunta nel 2024 e la mancata partecipazione dello scorso anno per la sospensione dovuta al caso doping, è vincente il ritorno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo . L'azzurro, che in caso di vittoria del titolo tornerebbe numero uno del mondo, ha superato al debutto Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-0 in poco più di un'ora di gioco. Al prossimo turno Jannik affronterà Tomas Machac o Francisco Cerundolo .

Sinner agli ottavi, quando si gioca

La partita tra Sinner e il vincitore della sfida tra Machac e Cerundolo, valida per gli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma giovedì 9 aprile sul Court Ranieri III con orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520

SECONDO TURNO – € 45.520

TERZO TURNO – € 84.980

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370