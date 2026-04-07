Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
martedì 7 aprile 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale

Sinner, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Tutto facile all'esordio per il numero due del mondo, che ha superato in due set Ugo Humbert: al prossimo turno troverà Tomas Machac o Francisco Cerundolo
2 min
Tagsjannik sinnerMasters 1000 Monte Carlo

Dopo la semifinale raggiunta nel 2024 e la mancata partecipazione dello scorso anno per la sospensione dovuta al caso doping, è vincente il ritorno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, che in caso di vittoria del titolo tornerebbe numero uno del mondo, ha superato al debutto Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-0 in poco più di un'ora di gioco. Al prossimo turno Jannik affronterà Tomas Machac o Francisco Cerundolo.

Sinner agli ottavi, quando si gioca

La partita tra Sinner e il vincitore della sfida tra Machac e Cerundolo, valida per gli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma giovedì 9 aprile sul Court Ranieri III con orario ancora da definire.

Dove vedere la partita in tv

L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.

Masters 1000 Montecarlo, il montepremi

PRIMO TURNO – € 25.520 

SECONDO TURNO – € 45.520 

TERZO TURNO – € 84.980 

QUARTI DI FINALE – € 158.700

SEMIFINALE – € 290.960

FINALE – € 532.120

VINCITORE – € 974.370

© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di Tennis

Da non perdere

McEnroe spietato contro SabalenkaBerrettini avanti a Montecarlo

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS