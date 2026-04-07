Sinner, ottavi di finale Masters 1000 Montecarlo: orario, quando si gioca e dove vederla in tv
Dopo la semifinale raggiunta nel 2024 e la mancata partecipazione dello scorso anno per la sospensione dovuta al caso doping, è vincente il ritorno di Jannik Sinner al Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, che in caso di vittoria del titolo tornerebbe numero uno del mondo, ha superato al debutto Ugo Humbert con il punteggio di 6-3 6-0 in poco più di un'ora di gioco. Al prossimo turno Jannik affronterà Tomas Machac o Francisco Cerundolo.
Sinner agli ottavi, quando si gioca
La partita tra Sinner e il vincitore della sfida tra Machac e Cerundolo, valida per gli ottavi di finale del Rolex Monte-Carlo Masters, è in programma giovedì 9 aprile sul Court Ranieri III con orario ancora da definire.
Dove vedere la partita in tv
L'incontro sarà trasmesso in esclusiva da Sky, con Sky Sport Uno e Sky Sport Tennis come canali di riferimento per il Masters 1000 di Montecarlo. Sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni dedicate agli utenti abbonati ai servizi e scaricabili tramite gli store Apple e Android.
Masters 1000 Montecarlo, il montepremi
PRIMO TURNO – € 25.520
SECONDO TURNO – € 45.520
TERZO TURNO – € 84.980
QUARTI DI FINALE – € 158.700
SEMIFINALE – € 290.960
FINALE – € 532.120
VINCITORE – € 974.370